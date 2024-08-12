Реліз шутера заплановано на 20 листопада 2024 року для ПК і Xbox Series.

Українська студія GSC Game World провела велику презентацію по S.T.A.L.K.E.R. 2. Нам показали проходження однієї місії та розповіли багато чого нового про гаряче очікуваний шутер.

Ми виділили найцікавіші моменти з трансляції:

Шутер запропонує гравцям значну свободу переміщення і величезну кількість контенту. Як запевняють в GSC, за одне проходження геймери не зможуть побачити все.

Ігровий світ S.T.A.L.K.E.R. 2 охоплює 20 регіонів, що розрізняються архітектурою, аномаліями тощо.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 гравці отримають можливість відвідати безліч локацій, які були недоступні в оригінальній трилогії. Одне з таких місць – церква на болоті. Там немає інших сталкерів, але бродять зомбовані колишні сталкери, по яких вдарило Псі-випромінювання.

Ігровий арсенал налічує 35 видів зброї. Одна й та сама гармата може відчуватися зовсім по-різному залежно від обраних апгрейдів.

Фракції в грі можуть змінювати своїх лідерів прямо під час проходження. Усі вони мають унікальну модель поведінки, ідеологію та віддають перевагу певним місцям для створення таборів.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не буде легкою грою, запевнили розробники. Роблячи помилки, ви можете досить швидко загинути.

У грі не буде традиційної системи прокачування рівнів. У GSC свідомо вирішили відмовитися від неї. Натомість гравець сам поступово набирається досвіду і вчиться краще реагувати на небезпеки.

Розробники виділили окрему частину презентації для демонстрації захоплення анімації персонажів. Для гри було записано близько трьох годин кат-сцен, які допоможуть краще познайомитися з персонажами і розкрити їхні мотиви.

Для створення гри знадобилося "три роки інтенсивної роботи".

Дивимося новий геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2:

Нагадаємо, раніше GSC Game World відклала гру до 20 листопада – це було вже щонайменше п'яте перенесення. Спочатку гра мала вийти ще у 2022 році, але далі послідувала низка переносів, включно з передислокацією GSC Game World у Прагу через війну.

Нещодавно журналісти ділилися своїми враженнями від превью-версії гри. Більшість тих, хто пограв, зазначили, що за духом STALKER 2 – "це на 100% Сталкер", і ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, "відчують себе як вдома, пустивши сльозу ностальгії". А хтось навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2.

Нагадаємо, дії STALKER 2 розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Сиквел поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хоррора та імерсивного симулятора. Основний сюжет гри триватиме близько 40 годин, також обіцяють варіативність у проходженні та чотири кінцівки

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