Українська студія GSC Game World провела велику презентацію по S.T.A.L.K.E.R. 2. Нам показали проходження однієї місії та розповіли багато чого нового про гаряче очікуваний шутер.
Ми виділили найцікавіші моменти з трансляції:
- Шутер запропонує гравцям значну свободу переміщення і величезну кількість контенту. Як запевняють в GSC, за одне проходження геймери не зможуть побачити все.
- Ігровий світ S.T.A.L.K.E.R. 2 охоплює 20 регіонів, що розрізняються архітектурою, аномаліями тощо.
- У S.T.A.L.K.E.R. 2 гравці отримають можливість відвідати безліч локацій, які були недоступні в оригінальній трилогії. Одне з таких місць – церква на болоті. Там немає інших сталкерів, але бродять зомбовані колишні сталкери, по яких вдарило Псі-випромінювання.
- Ігровий арсенал налічує 35 видів зброї. Одна й та сама гармата може відчуватися зовсім по-різному залежно від обраних апгрейдів.
- Фракції в грі можуть змінювати своїх лідерів прямо під час проходження. Усі вони мають унікальну модель поведінки, ідеологію та віддають перевагу певним місцям для створення таборів.
- S.T.A.L.K.E.R. 2 не буде легкою грою, запевнили розробники. Роблячи помилки, ви можете досить швидко загинути.
- У грі не буде традиційної системи прокачування рівнів. У GSC свідомо вирішили відмовитися від неї. Натомість гравець сам поступово набирається досвіду і вчиться краще реагувати на небезпеки.
- Розробники виділили окрему частину презентації для демонстрації захоплення анімації персонажів. Для гри було записано близько трьох годин кат-сцен, які допоможуть краще познайомитися з персонажами і розкрити їхні мотиви.
- Для створення гри знадобилося "три роки інтенсивної роботи".
Дивимося новий геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2:
Нагадаємо, раніше GSC Game World відклала гру до 20 листопада – це було вже щонайменше п'яте перенесення. Спочатку гра мала вийти ще у 2022 році, але далі послідувала низка переносів, включно з передислокацією GSC Game World у Прагу через війну.
Нещодавно журналісти ділилися своїми враженнями від превью-версії гри. Більшість тих, хто пограв, зазначили, що за духом STALKER 2 – "це на 100% Сталкер", і ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, "відчують себе як вдома, пустивши сльозу ностальгії". А хтось навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2.
Нагадаємо, дії STALKER 2 розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Сиквел поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хоррора та імерсивного симулятора. Основний сюжет гри триватиме близько 40 годин, також обіцяють варіативність у проходженні та чотири кінцівки