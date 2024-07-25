Гра мала вийти 5 вересня, проте тепер релізне вікно змістилося до середини листопада.

Українська студія GSC Game World знову перенесла вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Спочатку вона мала вийти 5 вересня на ПК і Xbox Series, але тепер реліз шутера очікується тільки 20 листопада.

Про перенесення GSC розповіла в короткому трейлері з іронічною назвою "Що, знов?". Автори розуміють, що гравці втомилися чекати на шутер, але додатковий час необхідний для виправлення помилок і полірування ігрового процесу.

Крім того, як своєрідну компенсацію, розробники анонсували захід S.T.A.L.K.E.R. 2 Developer Deep Dive, під час якого GSC поділиться крупною порцією інформації про гру і покаже багато геймплея. Захід відбудеться 12 серпня.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 переносять уже щонайменше вп'яте. Спочатку гра мала вийти ще 2022 року, за якою наступила низка переносів, включно з передислокацією GSC Game World у Прагу через війну.

У середині червня журналісти ділилися своїми враженнями від прев'ю-версії гри. Більшість тих, хто пограв, зазначили, що за духом STALKER 2 - це на 100% Сталкер, і ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, "почуватимуться як вдома, пустивши сльозу ностальгії". А хтось навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2.

Нагадаємо, дії STALKER 2 розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Сиквел поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хоррора та імерсивного симулятора. Основний сюжет гри триватиме близько 40 годин, також обіцяють варіативність у проходженні та чотири кінцівки

Однією з ключових особливостей гри буде наявність просунутого штучного інтелекту і вдосконаленої системи симуляції життя. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

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