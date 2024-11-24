Оновлення вийде вже наступного тижня.

Уже зовсім скоро вийде перший великий патч для Stalker 2. Розробники з GSC Game World вже заанонсили, що з'явиться в найближчому оновленні гри.

Виправлення збоїв, включно з:

Проблеми і збої розподілу пам'яті, які раніше спричиняли раптове завершення роботи гри, особливо під час рендерінгу, роботи зі скелетною анімацією і кат-сценами, пов'язаними із завданнями.

Виправлення прогресу в основному завданні, включно з:

Кілька багів, що блокують проходження основного завдання, застрявання NPC в об'єктах, некоректні маркери завдань і проблеми з кат-сценами.

Переробка основних завдань (таких як "Бачення істини" або "Маленький інцидент") для забезпечення плавного переходу й уникнення рідкісних випадків, коли гравці не можуть продовжити гру.

Коригування геймплея і балансу, включно з:

Виправлення вартості зброї зі встановленими поліпшеннями порівняно з їхньою цінністю без модифікацій.

Поведінка NPC, включно з їхніми діями в разі відсутності укриття під час викидів.

Виправлення кат-сцен і візуальних ефектів, включно з:

Рідкісні випадки відсутності анімації облич, неправильно розташованих NPC і візуальних невідповідностей, таких як відокремлені голови та промальовування одягу.

Поліпшення якості та стабільності візуальних ефектів.

Виправлення зависань, зокрема:

Проблема, через яку гравці не могли закрити екран торгівлі після розміщення боєприпасів у неправильному слоті під час гри з геймпадом.

Поліпшення інтерфейсу користувача, включно з:

Повідомлення про завдання тепер відображаються коректно під час діалогів.

Виправлено тексти та відсутні підказки взаємодій.

Планується виправити в майбутніх оновленнях:

Виправлення багів мертвих зон аналогових стіків.

Виправлення багів системи A-Life.

Патч вийде коли-небудь наступного тижня, з 25 листопада до 1 грудня.

Раніше ми розповідали, що засновник Arkane Studios Рафаель Колантоніо не згоден з оцінками Сталкер 2 від критиків. Він вважає, що журналісти занизили бали через технічний стан гри, що несправедливо.

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