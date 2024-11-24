Уже зовсім скоро вийде перший великий патч для Stalker 2. Розробники з GSC Game World вже заанонсили, що з'явиться в найближчому оновленні гри.
Виправлення збоїв, включно з:
- Проблеми і збої розподілу пам'яті, які раніше спричиняли раптове завершення роботи гри, особливо під час рендерінгу, роботи зі скелетною анімацією і кат-сценами, пов'язаними із завданнями.
Виправлення прогресу в основному завданні, включно з:
- Кілька багів, що блокують проходження основного завдання, застрявання NPC в об'єктах, некоректні маркери завдань і проблеми з кат-сценами.
- Переробка основних завдань (таких як "Бачення істини" або "Маленький інцидент") для забезпечення плавного переходу й уникнення рідкісних випадків, коли гравці не можуть продовжити гру.
Коригування геймплея і балансу, включно з:
- Виправлення вартості зброї зі встановленими поліпшеннями порівняно з їхньою цінністю без модифікацій.
- Поведінка NPC, включно з їхніми діями в разі відсутності укриття під час викидів.
Виправлення кат-сцен і візуальних ефектів, включно з:
- Рідкісні випадки відсутності анімації облич, неправильно розташованих NPC і візуальних невідповідностей, таких як відокремлені голови та промальовування одягу.
- Поліпшення якості та стабільності візуальних ефектів.
Виправлення зависань, зокрема:
- Проблема, через яку гравці не могли закрити екран торгівлі після розміщення боєприпасів у неправильному слоті під час гри з геймпадом.
Поліпшення інтерфейсу користувача, включно з:
- Повідомлення про завдання тепер відображаються коректно під час діалогів.
- Виправлено тексти та відсутні підказки взаємодій.
Планується виправити в майбутніх оновленнях:
- Виправлення багів мертвих зон аналогових стіків.
- Виправлення багів системи A-Life.
Патч вийде коли-небудь наступного тижня, з 25 листопада до 1 грудня.
Раніше ми розповідали, що засновник Arkane Studios Рафаель Колантоніо не згоден з оцінками Сталкер 2 від критиків. Він вважає, що журналісти занизили бали через технічний стан гри, що несправедливо.
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