Для цього було зроблено спеціальний мод.

Модороби оптимізували Stalker 2: тепер гра набагато менше пригальмовує, також мод помітно підвищує частоту кадрів.

Модифікацію Optimized Tweaks S.2 можна завантажити на Nexus Mods. Мод оптимізує використання грою ресурсів комп'ютера. За запевненням розробника, це допомагає поліпшити продуктивність, позбутися пригальмовувань, зменшити затримку в управлінні, а також прискорити завантаження. Крім того, залежно від конфігурації комп'ютера, в деяких локаціях може додатися FPS на 5-10 кадрів.

Як встановити Optimized Tweaks S.2

Завантажити мод Розпакувати архів за шляхом Stalker2\Content\Paks\~mods (якщо папки ~mods немає - створити її).

Також розробник дав ще кілька порад щодо оптимізації:

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Якщо ви використовуєте вертикальну синхронізацію в грі - вимкніть її. Замість цього використовуйте синхронізацію з панелі управління Nvidia (або AMD)

Якщо ви не використовуєте вертикальну синхронізацію, то обмежити FPS все одно варто. Для цього можна скористатися програмою RivaTuner, головне в самій грі приберіть обмеження кадрів.

Переконайтеся, що гра працює на DirectX 12. Це можна виставити в параметрах запуску гри в Steam. Якщо ви граєте не в Steam версію, тоді пропишіть параметр -dx12 у властивостях ярлика гри.

На Nexus Mods зазначають, що з усіх оптимізаційних модів для Сталкер 2 Optimized Tweaks S.2 - єдиний робочий. Загалом мод завантажили вже майже 100 тисяч разів.

Реліз Stalker 2 відбувся 20 листопада. Гра доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що GSC Game World продала вже мільйон копій Сталкер 2. Розробники зазначають, що це цифра без урахування Xbox Game Pass, реальна кількість гравців набагато більша.

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