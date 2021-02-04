Розробники також залишили гравцям послання, яке передає атмосферу майбутнього шутера.

Студія GSC Game World презентувала четвертий саундтрек майбутнього українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Композиція отримала назву Zone Dreams.

Новий трек, як і попередні, розробники опублікували на Youtube-каналі студії.

Саундтрек S.T.A.L.K.E.R. 2 – Zone Dreams

У тексті до ролика на сторінці гри в Facebook розробники спробували передати атмосферу гри.

"Зона – місце таємниче і мінливе. Ніколи не знаєш, скільки забере часу шлях. Тиждень, два, місяць? А головне – повернешся живим? Куди приведе дорога? Йдеш на Плато, а потрапив в катакомби. Йшов на звалище – вийшов до табору бандитів. А кого на допомогу кликати? Так і живемо. Йдеш в нікуди і не знаєш, коли повернешся. А якщо згинеш... Про це краще й не думати. Може, нас і не існує давно – і ми лише тіні в сумних снах. Снах Зони", – написали в GSC Game World.

Нагадаємо, що раніше розробники говорили, що гра не вийде на PlayStation 5. Її реліз відбудеться лише на ПК та Xbox Series X/S.

Що відомо на цей час про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії другої частини відбуваються в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Головним героєм виступає сталкер з позивним Скіф.

У сиквелі буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Персонажі будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

У другій частині розробники обіцяють реалізувати масштабний нелінійний сюжет, де рішення користувачів впливатимуть на долю персонажів, локальні події і навіть на весь світ гри.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 будуть як знайомі фанатам локації, так і нові. Ще на геймерів чекають нові мутанти, артефакти і аномалії.

У день релізу гра буде доступна безкоштовно передплатникам сервісу Game Pass.

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Автор: Сергій Коршунов