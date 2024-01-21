Автори мода відновили не тільки окремі квести і монстри, а й старий сюжет.

Після довгих років очікування відбувся реліз бета-версії модифікація Oblivion Lost Remake для гри "S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля". Робота над нею велася з 2014 року.

Основною метою проєкту є відновлення "того самого Сталкера" на основі дорелізних білдів "Тіней Чорнобиля" 2002-2003 років. В якості основи сюжету використовувалася літературна повість "Діти зони".

Разом з квестами були відновлені всі локації тих часів, а у версії 3.0 додалося ще два рівня з дизайнерських документів (Щурячі підземелля і Рівень 12). Всі території були наповнені відповідно до літературного сюжету і діздоками – говориться в описі проекту.

Крім того, в моді був перероблений збройовий набір і транспорт, покращено графічний рендер і розрахунок фізики. Завантажити модифікацію Oblivion Lost Remake можна за посиланням. Архів займає 5 ГБ простору.

А минулого місяця ці ж розробники випустили масштабну модифікацію для "Сталкер: Поклик Прип'яті" з новою сюжетною лінією і саундтреком, переробленими локаціями і оновленою графікою.

Що стосується повноцінного сиквела в особі S.T.A.L.K.E.R. 2, то його реліз знову перенесли – тепер на вересень 2024 року. Раніше українська студія GSC Game World планувала випустити гру в першому кварталі.

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