Її дії розгортається через деякий час після подій "Поклику Прип'яті".

Вийти масштабна модифікації для гри "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті". У фанатському моді True Stalker гравців чекає нова сюжетна лінія і саундтрек, перероблені локації і оновлена графіка.

Її дії розгортається через деякий час після подій "Поклику Прип'яті".

"У центрі історії звичайнісінький сталкер на прізвисько Сокира. Їм вже неодноразово приходилось вилазити в Чорнобильську Зону Відчуження. Однак за весь цей час залишати околиці кордону він так і не наважувався: як би не вабив до себе центр Зони, страх незвіданого постійно його зупиняв. Але життя за периметром вже давно втратила сенс, тому герой все-таки приймає рішення відправитися за Кордон..."

Основні зміни:

13 ігрових локацій, серед яких є як перероблені варіанти офіційних, так і фанатські;

оновлена графіка з різними погодними циклами;

переклад на російську, українську та англійську мови;

перероблений інтерфейс, система інвентарю, енциклопедія, оформлення гри;

Нові NPC, створені "в дусі оригінальної гри";

новий саундтрек (понад 50 композицій).

Завантажити модифікацію True Stalker можна за посиланням. Нагадаємо, оригінальна гра "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті", сиквел "Тіні Чорнобиля", вийшла ще в 2008 році.

Згідно зі "злитою" дорожньою картою, STALKER 2 планують випустити в середині лютого 2024 року. Цього літа GSC привезла демо "Сталкера 2" на Gamescom, де кожен охочий міг особисто оцінити гру. Тоді ж глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер зазначив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

STALKER 2 розробляється для PC і Xbox Series X|S. гра буде доступна в Game Pass з дня релізу у всіх країнах, де працює сервіс, включаючи Україну.

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