Перші змагання відбудуться вже на початку наступного року.

Українська організація WePlay оголосила дати проведення третього сезону кіберспортивної ліги WePlay Academy League. Молоді склади центральних команд світу в черговий раз поміряються силами в Counter-Strike: Global Offensive.

Читайте такожУкраїнська NAVI визнана кращою кіберспортивною командою року за версією The Game Awards 2021У цьому сезоні в турнірі змагатимуться десять колективів. Серед них є NAVI Junior, Fnatic Rising, mouz NXT та інші. Учасникам ліги має виконатися від 16 до 21 року. Однак допускається виключення у вигляді одного гравця на команду, якому буде більше 21 року. Загальний призовий фонд третього сезону WePlay Academy League становить $100 тисяч. Подивитися всі матчі можна буде на офіційних каналах WePlay Esports на YouTube і Twitch, а також в додатку Smart TV.

Розклад турніру

Груповий етап: з 3 по 12 січня. Групи A і B по п'ять команд зіграють матчі за подвійною круговою системою. Колективи, які займуть перші місця, автоматично перейдуть в плей-офф. Решта змагатиметься за вільні слоти на етапі Gauntlet з 14 по 16 січня.

Плей-офф відбудеться 11-13 лютого на кіберспортивній арені WePlay Esports Arena Kyiv.

Більше інформації про сам турнір і учасників можна дізнатися за цим посиланням на офіційному сайті WePlay Esports.

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