Детальнішу інформацію, аж до дати релізу, дізнаємося на фестивалі SXSW 2025 10 березня.

За кілька днів до можливого анонсу дати виходу Death Stranding 2: On the Beach у мережу витекли подробиці про попередні замовлення.

За даними інсайдера Billbil-kun, Sony планує відкрити попередні замовлення гри вже в березні. Гравцям запропонують кілька фізичних видань, включно зі стандартним за 70 доларів і колекційним за 230 доларів. Що саме увійде в колекційне видання, поки невідомо, але воно буде доступне в Північній Америці та Європі.

Kojima Productions проведе презентацію на фестивалі SXSW 2025 у неділю, 10 березня, де особисто Хідео Кодзіма, а також актори Норман Рідус і Трой Бейкер розкажуть нові подробиці про проєкт. Офіційно підтверджено, що гра вийде на Playstation 5 цього року, а нещодавно вона вже отримала віковий рейтинг у Південній Кореї.

Відео дня

Раніше Кодзіма розповідав, що в нього було не надто багато часу на монтаж нового трейлера Death Stranding 2, тож усю основну роботу він робив буквально в себе в голові. Саме цей трейлер ми, найімовірніше, побачимо на SXSW 2025.

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