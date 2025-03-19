На момент виходу гри в ранній доступ її можна буде купити за 40 доларів.

Розробники симулятора життя inZOI провели трансляцію перед запуском раннього доступу та поділилися подробицями про гру.

На старті її вартість у Steam складе 40 доларів. Автори підкреслили, що проєкт ще потребує серйозного доопрацювання, тому всі DLC і оновлення будуть безкоштовними, але тільки на період раннього доступу.

Команда планує випустити чотири великі оновлення до кінця 2025 року: у травні, серпні, жовтні та грудні. Крім цього, кожні три місяці в гру додаватимуть новий одяг і меблі.

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Контентні оновлення суттєво вплинуть на ігровий процес: наприклад, травневий патч запровадить інструменти для моддінгу та зміну фігури персонажів після занять спортом, а в серпні з'являться басейни і навіть цілий котячий острів, присвячений Міжнародному дню котів.

Розробники підкреслюють, що представлений план ще не фінальний. Вони мають намір активно взаємодіяти з гравцями і коригувати розвиток симулятора на основі їхніх відгуків.

Реліз inZOI в ранньому доступі заплановано на 28 березня. Гра буде доступна в Steam.

Раніше ми розповідали про системні вимоги inZOI. Гра вийшла досить ненажерливою: для максимальних налаштувань знадобиться RTX 4080 і 32 ГБ оперативної пам'яті.

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