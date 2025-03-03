Напередодні виходу inZOI, симулятора життя, який, як постійно твердять фанати, стане "вбивцею The Sims", розробники провели сесію запитань і відповідей, де розкрили низку технічних і геймплейних деталей.
Гра вийде в ранньому доступі, тому багато геймплейних фіч будуть доступні не відразу, про що попереджають розробники.
Кастомізація та геймплей
- Зріст персонажів змінювати не можна.
- В одному будинку може жити до 8 Зої. Якщо їх уже 8, вагітність буде неможлива.
- Повзунки тіла поліпшені, але крайні значення можуть призвести до графічних багів.
- Татуювання поки тільки на шию та обличчя, але до серпня обіцяють додати можливість забити все тіло. Також планується генерація татуювань за допомогою ШІ.
Життя і взаємодії
- Сексуальні сцени присутні, але, як і в The Sims, без реалістичних подробиць.
- Вагітність стала глибше опрацьована: з'являться потяг до різної їжі, можливість ділитися новиною з друзями та інші механіки.
- Зої не роздягаються під час прийому душу, а залишаються в рушнику.
- Домашні тварини поки не додані, розробники вважають їхню реалізацію занадто складною для раннього доступу.
- Школи не будуть активними локаціями, але їх додадуть пізніше.
- Побудувати місто з нуля не можна, оскільки міста в грі занадто масштабні для такої системи.
- Робота на фрілансі можлива: серед професій уже підтверджено кар'єру письменника.
Технології та функціонал
- Відстеження міміки на Android поки що під питанням, оскільки в Apple є патент на аналогічну технологію. Розробники шукають альтернативи, наприклад, підтримку веб-камер.
- Система пам'яті персонажів не готова, але в майбутньому вона дасть змогу відстежувати ключові моменти життя, такі як весілля і розлучення.
- Підтримка контролерів відсутня, але в перспективі з'явиться.
- Steam Deck офіційно не підтримується, але в тестах гра запустилася без проблем.
Світ і симуляція
- ШІ Зої в майбутньому можуть застосувати до тварин, але не в ранньому доступі.
- Можливість плавати в роботі, але в ранньому доступі її поки що не буде.
- Шпиталі плануються, але поки їх допрацьовують, щоб зробити максимально інтерактивними.
- Вбивства в грі відсутні, але можна влаштовувати пожежі, які можуть призвести до загибелі персонажів.
Моди та інструменти ШІ
- Моддинг розширено: тепер можна змінювати не тільки одяг, а й інші елементи, завдяки переходу з Lua на Unreal Blueprint.
- Найнезвичайніша функція - 3D-друк об'єктів. Можна завантажити якусь картинку, а ШІ перетворить її на 3D-модель всередині гри, яку можна роздрукувати на принтері. Так можна завантажити зброю, крила тощо.
Різне
- Буде більше афро-зачісок, але розробники зазначають, що вони вимагають у 3 рази більше ресурсів, ніж пряме волосся. Якщо ваш ПК не справляється, доведеться або знизити налаштування, або вибрати "стиль лисого аристократа".
Реліз inZOI в ранньому доступі заплановано на 28 березня.
Раніше геймдиректор inZOI розповідав, що не вважає свою гру конкурентом The Sims. Мета inZOI - подарувати гравцям унікальний, ні на що не схожий досвід, а не намагатися комусь протистояти.