У ранньому доступі буде багато обмежень, а більшість найцікавіших фіч розробники зроблять до релізу.

Напередодні виходу inZOI, симулятора життя, який, як постійно твердять фанати, стане "вбивцею The Sims", розробники провели сесію запитань і відповідей, де розкрили низку технічних і геймплейних деталей.

Гра вийде в ранньому доступі, тому багато геймплейних фіч будуть доступні не відразу, про що попереджають розробники.

Кастомізація та геймплей

Зріст персонажів змінювати не можна.

В одному будинку може жити до 8 Зої. Якщо їх уже 8, вагітність буде неможлива.

Повзунки тіла поліпшені, але крайні значення можуть призвести до графічних багів.

Татуювання поки тільки на шию та обличчя, але до серпня обіцяють додати можливість забити все тіло. Також планується генерація татуювань за допомогою ШІ.

Життя і взаємодії

Сексуальні сцени присутні, але, як і в The Sims, без реалістичних подробиць.

Вагітність стала глибше опрацьована: з'являться потяг до різної їжі, можливість ділитися новиною з друзями та інші механіки.

Зої не роздягаються під час прийому душу, а залишаються в рушнику.

Домашні тварини поки не додані, розробники вважають їхню реалізацію занадто складною для раннього доступу.

Школи не будуть активними локаціями, але їх додадуть пізніше.

Побудувати місто з нуля не можна, оскільки міста в грі занадто масштабні для такої системи.

Робота на фрілансі можлива: серед професій уже підтверджено кар'єру письменника.

Технології та функціонал

Відстеження міміки на Android поки що під питанням, оскільки в Apple є патент на аналогічну технологію. Розробники шукають альтернативи, наприклад, підтримку веб-камер.

Система пам'яті персонажів не готова, але в майбутньому вона дасть змогу відстежувати ключові моменти життя, такі як весілля і розлучення.

Підтримка контролерів відсутня, але в перспективі з'явиться.

Steam Deck офіційно не підтримується, але в тестах гра запустилася без проблем.

Світ і симуляція

ШІ Зої в майбутньому можуть застосувати до тварин, але не в ранньому доступі.

Можливість плавати в роботі, але в ранньому доступі її поки що не буде.

Шпиталі плануються, але поки їх допрацьовують, щоб зробити максимально інтерактивними.

Вбивства в грі відсутні, але можна влаштовувати пожежі, які можуть призвести до загибелі персонажів.

Моди та інструменти ШІ

Моддинг розширено: тепер можна змінювати не тільки одяг, а й інші елементи, завдяки переходу з Lua на Unreal Blueprint.

Найнезвичайніша функція - 3D-друк об'єктів. Можна завантажити якусь картинку, а ШІ перетворить її на 3D-модель всередині гри, яку можна роздрукувати на принтері. Так можна завантажити зброю, крила тощо.

Різне

Буде більше афро-зачісок, але розробники зазначають, що вони вимагають у 3 рази більше ресурсів, ніж пряме волосся. Якщо ваш ПК не справляється, доведеться або знизити налаштування, або вибрати "стиль лисого аристократа".

Реліз inZOI в ранньому доступі заплановано на 28 березня.

Відео дня

Раніше геймдиректор inZOI розповідав, що не вважає свою гру конкурентом The Sims. Мета inZOI - подарувати гравцям унікальний, ні на що не схожий досвід, а не намагатися комусь протистояти.

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