Розробники inZOI провели серію запитань-відповідей / Фото - Krafton

Напередодні виходу inZOI, симулятора життя, який, як постійно твердять фанати, стане "вбивцею The Sims", розробники провели сесію запитань і відповідей, де розкрили низку технічних і геймплейних деталей.

Гра вийде в ранньому доступі, тому багато геймплейних фіч будуть доступні не відразу, про що попереджають розробники.

Кастомізація та геймплей

  • Зріст персонажів змінювати не можна.
  • В одному будинку може жити до 8 Зої. Якщо їх уже 8, вагітність буде неможлива.
  • Повзунки тіла поліпшені, але крайні значення можуть призвести до графічних багів.
  • Татуювання поки тільки на шию та обличчя, але до серпня обіцяють додати можливість забити все тіло. Також планується генерація татуювань за допомогою ШІ.

Життя і взаємодії

  • Сексуальні сцени присутні, але, як і в The Sims, без реалістичних подробиць.
  • Вагітність стала глибше опрацьована: з'являться потяг до різної їжі, можливість ділитися новиною з друзями та інші механіки.
  • Зої не роздягаються під час прийому душу, а залишаються в рушнику.
  • Домашні тварини поки не додані, розробники вважають їхню реалізацію занадто складною для раннього доступу.
  • Школи не будуть активними локаціями, але їх додадуть пізніше.
  • Побудувати місто з нуля не можна, оскільки міста в грі занадто масштабні для такої системи.
  • Робота на фрілансі можлива: серед професій уже підтверджено кар'єру письменника.

Технології та функціонал

  • Відстеження міміки на Android поки що під питанням, оскільки в Apple є патент на аналогічну технологію. Розробники шукають альтернативи, наприклад, підтримку веб-камер.
  • Система пам'яті персонажів не готова, але в майбутньому вона дасть змогу відстежувати ключові моменти життя, такі як весілля і розлучення.
  • Підтримка контролерів відсутня, але в перспективі з'явиться.
  • Steam Deck офіційно не підтримується, але в тестах гра запустилася без проблем.

Світ і симуляція

  • ШІ Зої в майбутньому можуть застосувати до тварин, але не в ранньому доступі.
  • Можливість плавати в роботі, але в ранньому доступі її поки що не буде.
  • Шпиталі плануються, але поки їх допрацьовують, щоб зробити максимально інтерактивними.
  • Вбивства в грі відсутні, але можна влаштовувати пожежі, які можуть призвести до загибелі персонажів.

Моди та інструменти ШІ

  • Моддинг розширено: тепер можна змінювати не тільки одяг, а й інші елементи, завдяки переходу з Lua на Unreal Blueprint.
  • Найнезвичайніша функція - 3D-друк об'єктів. Можна завантажити якусь картинку, а ШІ перетворить її на 3D-модель всередині гри, яку можна роздрукувати на принтері. Так можна завантажити зброю, крила тощо.

Різне

  • Буде більше афро-зачісок, але розробники зазначають, що вони вимагають у 3 рази більше ресурсів, ніж пряме волосся. Якщо ваш ПК не справляється, доведеться або знизити налаштування, або вибрати "стиль лисого аристократа".

Реліз inZOI в ранньому доступі заплановано на 28 березня.

Відео дня

Раніше геймдиректор inZOI розповідав, що не вважає свою гру конкурентом The Sims. Мета inZOI - подарувати гравцям унікальний, ні на що не схожий досвід, а не намагатися комусь протистояти.

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