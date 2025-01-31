На консолях буде кілька режимів роботи.

Блогер extas1s зміг дізнатися, як нова RPG від Obsidian, Avowed, працює на Xbox, зокрема, на молодшій консолі Series S.

За його інформацією, на консолях Microsoft буде кілька режимів продуктивності: 30/40/60 FPS на Xbox Series X і 30/40 FPS на Xbox Series S. Інформацією поділився користувач Reddit, який вже грає в Avowed, Obsidian зовсім нещодавно почала розсилку прес-копій.

Схоже, слабке залізо Xbox Series S стало справжнім викликом для розробників. Нещодавно глава Take-Two Штраус Зельник дуже ухильно відповів на запитання про продуктивність GTA 6 на молодшій консолі Microsoft, хоч і запевнив, що шоста частина все одно вийде на максимальній кількості платформ.

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У будь-якому разі, у Microsoft є правило, що всі ігри, які виходять на Xbox, повинні працювати на обох версіях консолі, і не схоже, що Філ Спенсер збирається переглядати цю вимогу.

Реліз Avowed призначено на 18 лютого. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass. Ембарго на рецензії спаде 16 лютого.

Раніше ми розповідали, що Electronic Arts звільнила кілька ключових розробників BioWare, які працювали над Dragon Age і Mass Effect.

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