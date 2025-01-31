Блогер extas1s зміг дізнатися, як нова RPG від Obsidian, Avowed, працює на Xbox, зокрема, на молодшій консолі Series S.
За його інформацією, на консолях Microsoft буде кілька режимів продуктивності: 30/40/60 FPS на Xbox Series X і 30/40 FPS на Xbox Series S. Інформацією поділився користувач Reddit, який вже грає в Avowed, Obsidian зовсім нещодавно почала розсилку прес-копій.
Схоже, слабке залізо Xbox Series S стало справжнім викликом для розробників. Нещодавно глава Take-Two Штраус Зельник дуже ухильно відповів на запитання про продуктивність GTA 6 на молодшій консолі Microsoft, хоч і запевнив, що шоста частина все одно вийде на максимальній кількості платформ.
У будь-якому разі, у Microsoft є правило, що всі ігри, які виходять на Xbox, повинні працювати на обох версіях консолі, і не схоже, що Філ Спенсер збирається переглядати цю вимогу.
Реліз Avowed призначено на 18 лютого. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass. Ембарго на рецензії спаде 16 лютого.
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