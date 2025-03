Розробляють проєкт творці Star Wars Jedi і вихідці з Firaxis, яка відома за Civilization.

Lucasfilm опублікувала розклад панелей для Star Wars Celebration 2025, яка пройде в Японії. Однією з ключових подій стане презентація нової покрокової тактичної гри гри у всесвіті "Зоряних воєн" від Bit Reactor і Respawn Entertainment, запланована на 19 квітня.

Bit Reactor - незалежна студія, заснована 2021 року колишніми розробниками XCOM і Civilization. На початку 2022 року стало відомо, що вона працює над тактикою у всесвіті Star Wars у співпраці з Respawn. Але відтоді зберігала мовчання, багато хто навіть думав, що проєкт скасували.

Розробка ведеться на Unreal Engine 5, і, судячи з усього, проєкт уже близький до завершення. За поточними стандартами AAA-індустрії, середній цикл розроблення становить близько п'яти років, а оскільки студія почала роботу 2021 року, реліз може відбутися вже найближчим часом.

Голова Bit Reactor Грег Фьортш раніше заявляв, що студія прагне створити гру, яка буде одночасно глибокою та доступною, а також вирізнятиметься високим рівнем опрацювання.

Respawn Entertainment, яка бере участь у проєкті як видавець, раніше випустила дві гри серії Star Wars Jedi. Однак на початку 2024 року стало відомо, що EA скасувала їхній шутер за мотивами "Мандалорця", що викликало побоювання з приводу інших проєктів. Bit Reactor, зі свого боку, заявила, що їхньої гри не торкнулися скорочення і вона продовжує розвиватися за планом.

Крім проєкту Respawn, зараз у розробці перебувають ще щонайменше 2 проєкти за "Зоряними війнами": Star Wars: Eclipse із нелінійним сюжетом від розробників Heavy Rain і Detroit: Become Human і ремейк класичної Star Wars: The Knight of Old Republic від Saber Interactive.

