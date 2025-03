Це вже приблизно 4 раз, коли Saber запевняє, що ремейк усе ще в розробці.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic для PS5, як і раніше, перебуває в розробці, про це знову заявив творчий директор Saber Interactive Тім Віллітс.

З моменту анонсу у вересні 2021 року гра практично зникла з радарів, а чутки про її долю різнилися: від тверджень про повне закриття проєкту до заяв про передання розробки від Aspyr до Saber Interactive.

Однак генеральний директор Saber Меттью Картч запевняє, що турбуватися нема про що. У квітні 2023 року він уже заявляв, що проєкт живий і здоровий, а тепер, за рік, знову підтвердив його активну розробку. У розмові з Game File Картч не розкрив деталей, але підкреслив, що робота над грою триває.

Пресслужба компанії уточнила, що Saber дотримується політики, за якої офіційні анонси, що стосуються ігор за Star Wars, залишаються за Disney.

Нагадаємо, оригінальний Knights of the Old Republic, створений BioWare у 2003 році, досі вважається однією з найкращих RPG в історії.

Раніше ми розповідали, що на Star Wars Celebration 2025 19 квітня буде представлено тактичну покрокову гру у всесвіті Star Wars. Розробкою займаються Respawn і Bit Reactor.

