Повідомляється, що це буде щось нове для серії і Blizzard ніяк не обмежують розробників.

У березні в Південній Кореї почалася боротьба за права на розробку нової гри за StarCraft. Серед кандидатів виділилася студія Nexon, розробники The First Descendant. Як повідомляють місцеві ЗМІ, Blizzard уже почала з нею переговори.

Угода потенційно охоплює не тільки права на StarCraft, а й поширення мобільної версії Overwatch у Південній Кореї та Японії. Розробкою мобільної Overwatch займається сама Blizzard, але подробиць поки вкрай мало.

Що стосується StarCraft, відомо, що Blizzard не обмежувала кандидатів у жанрових рамках. За даними журналістів, пітч від Nexon виявився "унікальним" на тлі інших пропозицій, що і підштовхнуло сторони до більш серйозних переговорів.

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Важливо зазначити, що паралельно Blizzard все ще працює над окремим шутером за StarCraft. Цей проєкт розробляється всередині компанії і не пов'язаний з ініціативами корейських студій.

Раніше ми розповідали, що Blizzard проведе наступний Blizzcon у 2026 році, цьогоріч івент скасовується. Це вже 4 скасований Blizzcon за останні 6 років.

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