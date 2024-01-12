Начинка не найпотужніша, зате працює консоль буде на кастомній SteamOS.

Steam Deck – популярний портативний ігровий ПК від Valve з потужним "залізом" й величезною бібліотекою ігор, який ідеально підійде як початківцям, так і професійним геймерам. Але ціна на нього стартує від $399 (а OLED-версія і зовсім коштує $549), тому багато компаній випускають свої бюджетні версії пристрою.

Однією з таких стала Next Lite від китайської Ayaneo. Це портативний ігровий ПК, який схожий на Steam Deck операційною системою, але при цьому коштує майже вдвічі дешевше, пише The Verge.

Приставка Next Lite працює на кастомній SteamOS, отримала 7-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 800p і процесор Ryzen 5 або 7 на вибір. Пам'яті 128 або 512 ГБайтів, а також можна поставити SSD M. 2 об'ємом до 8 ТБ.

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Також консоль оснащена стіками з датчиками на базі ефекту Холла, системою охолодження з двома мідними тепловими трубками і акумулятор на 47 Втч. Але час автономної роботи пристрою виробник не називає. При бажанні власники Ayaneo Next Lite зможуть встановити на пристрій ОС Windows.

Ayaneo Next Lite буде доступна в чорному, бірюзовому і білому кольорах, вартість буде залежати від процесора і пам'яті:

Ryzen 5 4500U / 16 ГБ / 128 ГБ — 1 699 юанів (~9000 грн);

Ryzen 5 4500U / 16 ГБ / 512 ГБ — 1 999 юанів (~10 500 грн);

Ryzen 7 4800U / 16 ГБ / 512 ГБ — 2 399 юанів (~13 300 грн).

Попередні замовлення на приставку відкриються до кінця цього місяця. Поставки намічені на лютий.

Раніше УНІАН розповідав про ентузіаста, який зібрав дешевий аналог Steam Deck. Пристрій виглядає далеко не так елегантно, як оригінал, та й "системки" значно скромніше, зате собівартість вийшла всього 30 доларів.

Нове покоління Nintendo Switch теж на підході. Свіжі чутки вказують на те, що портативна консоль отримає 120-герцовий екран і буде коштувати $400. А вийти вона може вже дуже скоро.

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