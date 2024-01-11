Свіжі чутки ігрової індустрії вказують на те, що консоль отримає 120-герцовий екран і буде коштувати $400.

Nintendo готується до запуску спадкоємця своєї популярної ігрової консолі Switch. Як очікується, довгоочікуваний девайс вийде вже скоро – а саме на початку 2024 року.

Згідно зі свіжим звітом китайського видання Economic Daily, консоль отримає 8 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті – це рівно вдвічі більше, ніж у консолі поточного покоління. Також є інформація, що в консолі встановлять 120-герцовий дисплей.

Кажуть, що продаватися умовний Nintendo Switch 2 буде за 400 доларів. Це помітне підвищення ціни в порівнянні з попередніми моделями, що, пов'язано з ослабленням місцевої валюти і глобальною інфляцією. Звідси випливає, що розробник не відмовиться від концепції гібридної консолі в наступному поколінні.

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Про майбутню консоль Nintendo ходить багато чуток, але поки що офіційних новин немає. Відомо, що прототип консолі таємно показали минулого літа на Gamescom. Стверджується, що друге покоління Switch зможе похвалитися графікою рівня PlayStation 5 і Xbox Series. Також новий "Світч" матиме зворотну сумісність з поточними іграми.

Додамо, що з виходу оригінального Switch пройшло вже понад 7 років. З часом з'явилися Switch Lite – менш дорога альтернатива консолі. Вона менше і простіше в деяких деталях, ніж основна модель. А в 2021 році вийшла модель з OLED-екраном і збільшеним обсягом пам'яті.

Свіжі чутки ігрової індустрії вказують, що Xbox нового покоління вийде вже в 2026 році, а не в 2028-му, як вважалося до цього. Sony до того моменту зможе запропонувати тільки PlayStation 5 Pro з менш актуальним "залізом".

Але до випуску умовного Xbox Next до продажу повинні надійти оновлені Xbox Series X/S. їх представлять цієї осені. У старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

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