Stalker 2, Palworld і Wukong увійшли в топ найбільш продаваних ігор року в Steam / фото Valve

Valve, як і багато інших ігрових порталів, підбила підсумки року, що минає, опублікувавши декілька списків із найпопулярнішими іграми за 2024-й.

Компанія розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валового виторгу і за кількістю одночасних гравців. Під час складання списків використовували дані з 1 січня до 15 грудня 2024-го. Ігри в кожній категорії вказані у випадковому порядку.

Найкращі ігри 2024 року за розміром валової виручки

  • Helldivers 2
  • Baldur's Gate 3
  • Palworld
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Black Myth: Wukong
  • Elden Ring
  • PUBG
  • Destiny 2
  • Counter-Strike 2
  • Apex Legends
  • Dota 2.

Відео дня
Black Myth: Wukong

Найкращі новинки 2024 року за розміром валової виручки

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
  • Helldivers 2.
  • Manor Lords.
  • Black Myth: Wukong.
  • DRAGON BALL: Іскріння! ZERO.
  • Path of Exile 2.
  • Palworld.
  • EA Sports FC 25.
  • Warhammer 40,000: Space Marine II.
  • Call of Duty: Black Ops 6.
  • Dragon's Dogma II.
  • NBA 2K25.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Найпопулярніші ігри 2024 року за кількістю одночасних гравців

  • Path of Exile 2.
  • Dota 2.
  • Marvel Rivals.
  • Elden Ring.
  • Helldivers 2.
  • Black Myth: Wukong.
  • PUBG: Battlegrounds.
  • Palworld.
  • Counter-Strike 2.
  • Apex Legends.

Path of Exile 2.

Найпопулярніші ігри 2024 року на Steam Deck

  • Hogwarts Legacy.
  • Elden Ring.
  • Baldur's Gate III.
  • Balatro.
  • Cyberpunk 2077.
  • Fallout 4.
  • Stardew Valley.
  • Dave the Diver.
  • Grand Theft Auto V.
  • Аїд.
  • Palworld.
  • Виживші вампіри.

Hades

Найкращі ігри з підтримкою контролерів

  • Forza Horizon 5.
  • Apex Legends.
  • Black Myth: Wukong.
  • Grand Theft Auto V.
  • Monster Hunter: World.
  • Elden Ring.
  • It Takes Two.
  • Forza Horizon 4.
  • EA Sports FC 24.
  • Palworld.
  • Euro Truck Simulator 2.
  • Call of Duty: Black Ops 6.

Monster Hunter: World

Найкращі VR-ексклюзиви року

  • Half-Life: Alyx.
  • VTOL VR.
  • Павлов.
  • Beat Saber.
  • Gorilla Tag.
  • Blade and Sorcery.
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR.
  • Arizona Sunshine 2.
  • Into the Radius 2.
  • BONELAB.
  • Привиди Табора.
  • Fallout 4 VR.

Half-Life: Alyx

У Steam все ще триває великий зимовий розпродаж, на якому можна урвати хіти цього (включно зі Stalker 2: Heart of Chornobyl) і минулого року за непоганою ціною.

Тим часом у Steam оновився список найочікуваніших ігор, які додали до свого "вішлиста" найбільше користувачів. ПК-геймери люблять полювати на чудовиськ, мережеві шутери та "рогалики".

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