Valve також нагадала про триваючий зимовий розпродаж, на якому низка тайтлів, включно зі "Сталкером 2", отримали приємні знижки.

Valve, як і багато інших ігрових порталів, підбила підсумки року, що минає, опублікувавши декілька списків із найпопулярнішими іграми за 2024-й.

Компанія розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валового виторгу і за кількістю одночасних гравців. Під час складання списків використовували дані з 1 січня до 15 грудня 2024-го. Ігри в кожній категорії вказані у випадковому порядку.

Найкращі ігри 2024 року за розміром валової виручки

Helldivers 2

Baldur's Gate 3

Palworld

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Call of Duty: Black Ops 6

Black Myth: Wukong

Elden Ring

PUBG

Destiny 2

Counter-Strike 2

Apex Legends

Dota 2.

Відео дня

Найкращі новинки 2024 року за розміром валової виручки

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Helldivers 2.

Manor Lords.

Black Myth: Wukong.

DRAGON BALL: Іскріння! ZERO.

Path of Exile 2.

Palworld.

EA Sports FC 25.

Warhammer 40,000: Space Marine II.

Call of Duty: Black Ops 6.

Dragon's Dogma II.

NBA 2K25.

Найпопулярніші ігри 2024 року за кількістю одночасних гравців

Path of Exile 2.

Dota 2.

Marvel Rivals.

Elden Ring.

Helldivers 2.

Black Myth: Wukong.

PUBG: Battlegrounds.

Palworld.

Counter-Strike 2.

Apex Legends.

Найпопулярніші ігри 2024 року на Steam Deck

Hogwarts Legacy.

Elden Ring.

Baldur's Gate III.

Balatro.

Cyberpunk 2077.

Fallout 4.

Stardew Valley.

Dave the Diver.

Grand Theft Auto V.

Аїд.

Palworld.

Виживші вампіри.

Найкращі ігри з підтримкою контролерів

Forza Horizon 5.

Apex Legends.

Black Myth: Wukong.

Grand Theft Auto V.

Monster Hunter: World.

Elden Ring.

It Takes Two.

Forza Horizon 4.

EA Sports FC 24.

Palworld.

Euro Truck Simulator 2.

Call of Duty: Black Ops 6.

Найкращі VR-ексклюзиви року

Half-Life: Alyx.

VTOL VR.

Павлов.

Beat Saber.

Gorilla Tag.

Blade and Sorcery.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR.

Arizona Sunshine 2.

Into the Radius 2.

BONELAB.

Привиди Табора.

Fallout 4 VR.

У Steam все ще триває великий зимовий розпродаж, на якому можна урвати хіти цього (включно зі Stalker 2: Heart of Chornobyl) і минулого року за непоганою ціною.

Тим часом у Steam оновився список найочікуваніших ігор, які додали до свого "вішлиста" найбільше користувачів. ПК-геймери люблять полювати на чудовиськ, мережеві шутери та "рогалики".

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