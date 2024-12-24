Valve, як і багато інших ігрових порталів, підбила підсумки року, що минає, опублікувавши декілька списків із найпопулярнішими іграми за 2024-й.
Компанія розповіла про найкращі ігри в Steam за розміром валового виторгу і за кількістю одночасних гравців. Під час складання списків використовували дані з 1 січня до 15 грудня 2024-го. Ігри в кожній категорії вказані у випадковому порядку.
Найкращі ігри 2024 року за розміром валової виручки
- Helldivers 2
- Baldur's Gate 3
- Palworld
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Call of Duty: Black Ops 6
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring
- PUBG
- Destiny 2
- Counter-Strike 2
- Apex Legends
- Dota 2.
Найкращі новинки 2024 року за розміром валової виручки
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
- Helldivers 2.
- Manor Lords.
- Black Myth: Wukong.
- DRAGON BALL: Іскріння! ZERO.
- Path of Exile 2.
- Palworld.
- EA Sports FC 25.
- Warhammer 40,000: Space Marine II.
- Call of Duty: Black Ops 6.
- Dragon's Dogma II.
- NBA 2K25.
Найпопулярніші ігри 2024 року за кількістю одночасних гравців
- Path of Exile 2.
- Dota 2.
- Marvel Rivals.
- Elden Ring.
- Helldivers 2.
- Black Myth: Wukong.
- PUBG: Battlegrounds.
- Palworld.
- Counter-Strike 2.
- Apex Legends.
Найпопулярніші ігри 2024 року на Steam Deck
- Hogwarts Legacy.
- Elden Ring.
- Baldur's Gate III.
- Balatro.
- Cyberpunk 2077.
- Fallout 4.
- Stardew Valley.
- Dave the Diver.
- Grand Theft Auto V.
- Аїд.
- Palworld.
- Виживші вампіри.
Найкращі ігри з підтримкою контролерів
- Forza Horizon 5.
- Apex Legends.
- Black Myth: Wukong.
- Grand Theft Auto V.
- Monster Hunter: World.
- Elden Ring.
- It Takes Two.
- Forza Horizon 4.
- EA Sports FC 24.
- Palworld.
- Euro Truck Simulator 2.
- Call of Duty: Black Ops 6.
Найкращі VR-ексклюзиви року
- Half-Life: Alyx.
- VTOL VR.
- Павлов.
- Beat Saber.
- Gorilla Tag.
- Blade and Sorcery.
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR.
- Arizona Sunshine 2.
- Into the Radius 2.
- BONELAB.
- Привиди Табора.
- Fallout 4 VR.
У Steam все ще триває великий зимовий розпродаж, на якому можна урвати хіти цього (включно зі Stalker 2: Heart of Chornobyl) і минулого року за непоганою ціною.
Тим часом у Steam оновився список найочікуваніших ігор, які додали до свого "вішлиста" найбільше користувачів. ПК-геймери люблять полювати на чудовиськ, мережеві шутери та "рогалики".