Свята все ближче, і Valve запустила в Steam новорічний розпродаж. Наразі в магазині можна забрати AAA-проєкти цього та минулого року, а також нестаріючу класику за непоганою ціною. Крім того, на цьому розпродажі Stalker 2: Heart of Chornobyl вперше з моменту релізу отримав знижку.
Зимовий розпродаж уже триває і триватиме до 2 січня 20:00 за Києвом. Ми зібрали список найцікавіших пропозицій на цей момент:
- Frostpunk 2 - 686 гривень (-20%)
Baldur's Gate 3 - 719 гривень (-20%)
South Park: The Stick of Truth - 45 гривень (-90%)
Need for Speed Heat - 99 гривень (-90%)
Dragon Age: The Veilguard - 974 гривні (-35%)
Ghost of Tsushima: Режисерська версія - 1 359 гривень (-20%)
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 1 259 гривень (-10%)
SILENT HILL 2 Remake - 1 052 гривень (-20%)
Cyberpunk 2077 - 494 гривні (-55%)
Red Dead Redemption - 1759 гривень (-20%)
ELDEN RING - 1 079 гривень (-40%)
HELLDIVERS 2 - 959 гривень (-20%)
A Way Out - 79 гривень (-90%)
Control Ultimate Edition - 135 гривень (-80%)
Senua's Saga: Hellblade II - 462 гривні (-50%)
It Takes Two - 199 гривень (-80%)
Resident Evil 4 Remake - 524 гривні (-50%)
Раніше ми розповідали, що в Epic Games Store стартувала щоденна роздача безкоштовних ігор. Крім того, там теж проходить свій розпродаж.