Зараз можна урвати хіти цього і минулого року за непоганою ціною.

Свята все ближче, і Valve запустила в Steam новорічний розпродаж. Наразі в магазині можна забрати AAA-проєкти цього та минулого року, а також нестаріючу класику за непоганою ціною. Крім того, на цьому розпродажі Stalker 2: Heart of Chornobyl вперше з моменту релізу отримав знижку.

Зимовий розпродаж уже триває і триватиме до 2 січня 20:00 за Києвом. Ми зібрали список найцікавіших пропозицій на цей момент:

Frostpunk 2 - 686 гривень (-20%)

Baldur's Gate 3 - 719 гривень (-20%)

South Park: The Stick of Truth - 45 гривень (-90%)

Need for Speed Heat - 99 гривень (-90%)

Dragon Age: The Veilguard - 974 гривні (-35%)

Ghost of Tsushima: Режисерська версія - 1 359 гривень (-20%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 1 259 гривень (-10%)

SILENT HILL 2 Remake - 1 052 гривень (-20%)

Cyberpunk 2077 - 494 гривні (-55%)

Red Dead Redemption - 1759 гривень (-20%)

ELDEN RING - 1 079 гривень (-40%)

HELLDIVERS 2 - 959 гривень (-20%)

A Way Out - 79 гривень (-90%)

Control Ultimate Edition - 135 гривень (-80%)

Senua's Saga: Hellblade II - 462 гривні (-50%)

It Takes Two - 199 гривень (-80%)

Resident Evil 4 Remake - 524 гривні (-50%)

Раніше ми розповідали, що в Epic Games Store стартувала щоденна роздача безкоштовних ігор. Крім того, там теж проходить свій розпродаж.

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