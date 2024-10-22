Зараз гра перебуває в ранньому доступі, рейтинг схвалення становить 87%.

Багатокористувацький онлайн-екшен Liar's Bar вийшов у ранньому доступі ще 2 жовтня. Спочатку його піковий онлайн становив під 2-4 тисячі осіб, але менш ніж через три тижні цей показник перевищив 110 тисяч гравців.

Завдяки цьому новинка злетіла на 20 місце серед найбільших релізів майданчика у 2024 році за кількістю одночасних гравців. А у свіжому чарті Steam серед платних продуктів вона посіла третє місце, поступившись Dragon Ball: Sparking! Zero і Steam Deck.

Творцями Liar's Bar виступила турецька студія Curve Animation. За сюжетом, четверо антропоморфних тварин грають у похмурому барі в карти і кістки з домішкою російської рулетки. Щоб перемогти, потрібно розпізнавати блеф інших гравців і хитрувати.

Геймерам гра сподобалася: рейтинг схвалення становить 87% на підставі понад 7000 відгуків. В українському Steam Liar's Bar продається за 163 грн.

У ранньому доступі Liar's Bar пробуде близько шести місяців. За цей час автори обіцяють додати нових персонажів і режими, кастомізацію героїв та інший контент.

В іншому магазині, Epic Games Store, зараз дарують дві гри, одна з них – високооцінений тайтл за мотивами "Невразливого". Також можна забрати симулятор управління картковим магазином.

А тим часом фанати хітового рогалика Hades 2 отримали чудовий привід повернутися в гру. Supergiant Games випустила перший великий контентний апдейт, який додав регіон "Олімп" і нових персонажів.

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