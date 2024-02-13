Гравці називають Helldivers 2 зразковим кооперативним шутером.

Компанія Valve опублікувала свіжі дані з продажу ігор і пристроїв в магазині Steam. Абсолютним лідером минулого тижня стала новинка в особі Helldivers 2 – грі вдалося змістити з першого місця лідера останніх тижнів, "виживача" Palworld.

Піковий онлайн гра в Steam теж активно зростає. Якщо 9 лютого було понад 80 000 одночасно граючих користувачів, то станом на 13 лютого ця цифра зросла до майже 200 тисяч. Це найпопулярніша гра від PlayStation Studios на Steam. На другому місці God of War з показником 73 529 геймерів.

Відгуки у гри теж стали краще – на старті вона назбирала багато негативних відгуків, у тому числі через поганий технічний стан. На момент написання новини позитивно про новинку відгукуються 75% геймерів. А на агрегаторі Metacritic користувацький рейтинг становить 8,5 балів.

Сам тижневий чарт Steam виглядає таким чином

Helldivers 2 цікавий тим, що це перший проєкт від Sony, випущений одночасно на ПК і PS5. Зазвичай компанія дотримується стратегії з великою паузою між перенесенням своїх ексклюзивів на комп'ютери. Але у випадку з Helldivers 2 Sony вирішила обійтися без ексклюзивності.

Helldivers 2 є прямим продовженням Helldivers, кооперативного Sci-Fi шутера з видом зверху, що вийшов в 2015 році. Нова частина переносить франшизу до третьої особи і являє собою драйвовий і видовищний екшен про відстріл інопланетних жуків. Гравцям подобається стрілянина, широкий арсенал і видовищні битви.

Додамо, що Helldivers 2 також має повну підтримку кросплатформної гри, тобто гравці на ПК і PS5 зможуть грати разом без проблем і обмежень. На обох майданчиках гра коштує 1 199 грн.

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