У Steam з'явилася нова вірусна гра – більше гравців зараз тільки у CS2

Причина такої популярності Banana в тому, що на ній можна заробити грошей, при цьому сама гра безкоштовна.

Кілька місяців тому в Steam вийшов простенький клікер під назвою Banana, де все, що потрібно робити користувачеві - це натискати на банан. Як нагорода за кліки випадають скіни, які можна продати за реальні гроші на торговому майданчику в Steam.

Ціна за один банан може варіюватися і часом перевалює за тисячі доларів. Втім, більшість продаються за кілька центів.

Віднедавна Banana піднявся на вершину рейтингу Steam за кількістю гравців в онлайні. Прямо зараз у грі одночасно перебуває 780 тис. гравців - це більше, ніж у Dota 2, PUBG і Apex Legends. Більше гравців зараз тільки у Counter-Strike 2.

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Утім, у таких високих цифр є підступ: більша частина гравців у Banana - це боти, яких запустили, щоб вони фармили предмети для подальшого продажу. Один з авторів гри розповів, що геймери використовують сотні ботів, щоб підвищити шанс заробітку.

Компанія Valve, якій належить магазин Steam, поки ніяк не відреагувала на все, що відбувається навколо Banana. ЗМІ зазначають, що Valve, можливо, доведеться регулювати такі проєкти, створені з метою заробітку грошей.

Раніше в Steam з'явився новий хіт із рейтингом 98% - це поліпшена версія Shin Megami Tensei V, яка скинула кайдани ексклюзивності Nintendo Switch. Завдяки тонні дрібних поліпшень і новій сюжетній лінії, гра перестала бути просто класною рольовою грою, а стала однією з найкращих, кажуть огляди.

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