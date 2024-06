Гра також доступна на консолях PlayStation, Nintendo і Xbox.

У Steam відбувся реліз Shin Megami Tensei V Vengeance - поліпшеної версії Shin Megami Tensei V, яка скинула кайдани ексклюзивності Nintendo Switch. Гра швидко влетіла в десятку ігор, які найчастіше купують, та отримує виключно позитивні (98%) відгуки від гравців.

На агрегаторі оцінок OpenCritic гра зібрала 89 балів зі 100 можливих, при цьому всі 100% оглядачів рекомендують її до проходження. Завдяки тонні дрібних поліпшень і новій сюжетній лінії, Shin Megami Tensei V перестала бути просто класною рольовою грою, а стала однією з найкращих. Зазначають, що повернутися варто навіть тим, хто свого часу пройшов оригінал.

Також журналісти заманюють у Shin Megami Tensei V: Vengeance новачків, але попереджають, що проходження подібних японських рольових ігор займає сотні годин. Геймплей стандартний для JRPG: квести, дослідження світу, купа діалогов та покрокові бої, де все вирішують здібності "спійманих" демонів.

Крім Steam гра також вийшла на PlayStation 4, PlayStation 5, Switch і Xbox Series S|X. Української локалізації немає (втім, навряд чи її зустрінете в японських JRPG), але є російські субтитри.

Якщо ви пропустили червневі релізи, УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей цього місяця. Крім Shin Megami Tensei V Vengeance, скоро виходить велике сюжетне доповнення для Elden Ring, новий фільм жахів від творців Amnesia і багато інді.

А тим часом великий витік розкрив підготовлювані ПК-версії The Last of Us 2, Final Fantasy 16, Red Dead Redemption та інших ігор. Цілком імовірно, що деякі з цих проєктів будуть ексклюзивом Epic Games Store.

