Нова механіка являє собою єдиний простір для кількох людей і непоганий спосіб заощадити на купівлі ігор.

Компанія Valve оголосила про важливу зміну в програмі сімейного доступу Steam. Тепер користувачі ігрового сервісу можуть вступати в групи до 6-ти гравців і автоматично ділиться своєю бібліотекою ігор з іншими.

Фактично, сімейні групи в Steam приходять на зміну старій функції Family Sharing. Якщо раніше користувачі могли входити у свій акаунт на іншому ПК і ділитися своєю бібліотекою на 10 пристроях, то тепер є опція створити сімейну групу і запросити в неї до п'яти гравців. Входити у свій акаунт на іншому ПК при цьому не потрібно.

Користувачі сімейної групи можуть одночасно запускати ігри з пов'язаних бібліотек, навіть якщо вони в цей час теж у щось грають. Однак є нюанс: якщо в об'єднаній бібліотеці є тільки одна придбана копія гри, наприклад, Baldurs Gate 3, то одночасно в цей тайтл може грати тільки одна людина. А якщо ви збираєте партію для коопа, то кожному гравцеві доведеться купувати окрему копію.

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Ще декілька важливих моментів – усі учасники "сім'ї" мають бути з однієї країни. А приєднатися до іншої групи можна лише через рік з моменту вступу в попередню.

Поки функція тестується, проте випробувати нововведення можна вже зараз. Для цього:

Відкрийте додаток Steam на комп'ютері. У "Налаштуваннях" перейдіть у розділ "Інтерфейс" і відкрийте меню "Участь у бета-тестуванні клієнта Steam". У меню, що з'явився, виберіть пункт Steam Family Beta і перезапустіть клієнт. Щоб створити або вступити в "сім'ю", натисніть на свій нікнейм у верхньому меню і виберіть "Про акаунт" → "Управління сімейними групами".

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