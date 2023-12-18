Через два тижні користувачі Windows 7 і Windows 8 просто не зможуть запускати накопичені за всі ці роки гри.

Корпорація Valve, власник Steam, нагадала, що з 1 січня 2024 року головний цифровий магазин ПК-геймерів відмовиться від підтримки Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1. Про це вперше стало відомо ще в березні.

Таким чином, з першого дня наступного року, щоб насолоджуватися іграми в Steam, доведеться пересісти на актуальні операційні системи – Windows 10 або Windows 11 – й за потреби оновити "залізо".

Паралельно розробники популярної "королівської битви" PUBG оголосили, що з 1 січня гра перестає запускатися на всіх платформах ПК (Steam, Epic Games Store, Kakao) на системах Windows 7, Windows 8 та Windows 8.1.

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Свіжа статистика по "залізу" від Valve розкрила, що серед всіх систем, на яких встановлено Steam, тільки 1% використовує Windows 7. А Windows 8.1, так і зовсім, використовується лише на 0,16% геймерських ПК. Може здатися, що це мало, але якщо врахувати, що загальна кількість користувачів Steam становить 1,2 мільярда осіб, виходить, що без доступу до ігор залишаться близько 12 мільйонів.

Разом з тим, згідно зі статистикою Steam, Windows 11 набирає популярність серед гравців, а "десятка", навпаки, втрачає позиції. На цей момент різниця між новою та старою ОС становить трохи більше ніж 10 відсотків.

Нещодавно в Steam змінився лідер серед найбільш очікуваних ігор – тепер це Hades 2, продовження одного з найкращих представників жанру "рогалик". Гра також отримає офіційну українську локалізацію.

А гравці вже в передчутті ігрових релізів 2024 року. "Урожайний" 2023 рік навряд чи вдасться переплюнути, але крутих ігор все одно буде достатньо. УНІАН зібрав топ-15 найбільш очікуваних ігор 2024 року.

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