В екшен додадуть 25 нових костюмів для головної героїні та низку технічних поліпшень.

Хітовий екшен Stellar Blade з'явиться на комп'ютерах уже 11 червня. Про це стало відомо завдяки "витоку" на YouTube-каналі PlayStation, де завчасно опублікували трейлер із датою виходу.

Якщо вірити інформації в ролику, ПК-геймери отримають:

Підтримку NVIDIA DLSS 4 і AMD FSR 3.

Необмежений фреймрейт.

Підвищену роздільну здатність текстур оточення.

Японську та китайську озвучку плюсом до англійської.

Підтримку екранів формату 21:9 і 32:9.

Нового боса – Манна.

25 нових костюмів.

Stellar Blade буде доступна в Steam і Epic Games Store. З релізом ПК-версії проєкт отримає колаборацію з гача-грою Nikke: Goddess of Victory від тієї ж студії-розробника.

Відео дня

Поки що Stellar Blade доступна тільки на PlayStation 5, де її випустили у квітні 2024 року. Гра сподобалася геймерам настільки, що стала найвисокооціненішою грою 2024 року. Йдеться про оцінки користувачів на Metacritic. Також проєкт показав найкращий результат серед усіх PS5-ігор з моменту виходу консолі.

Гра ще до релізу потрапила у скандал через надто сексуалізований та відвертий костюм головної героїні, Єви, який явно не відповідає характеру сюжету, в центрі якого стоїть боротьба з жорстокими монстрами. Втім, це лише посилило інтерес гравців до цього проєкту.

Історія Stellar Blade присвячена порятунку землі від нездоланного ворога. Головна героїня – Єва, член сьомого Повітряного загону. Спочатку проєкт створювався як маленький інді-тайтл, але на нього звернула увагу Sony і запропонувала авторам співпрацю.

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