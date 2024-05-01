Новий ексклюзив PlayStation 5 став найбільш високооціненою грою 2024 року

Також Stellar Blade показав найкращий результат серед усіх PS5-ігор з моменту виходу консолі.

Екшен Stellar Blade, дебютний проєкт студії Shift Up, очолив список найбільш високооцінених ігор 2024 року. Новинка сподобалась гравцям більше, ніж Final Fantasy 7 Rebirth, Helldivers 2 та Persona 3 Reload.

Йдеться про оцінки користувачів на популярному агрегаторі Metacritic. На момент написання новини рейтинг у гри становить 9,3 бала на основі 2500 відгуків.

У мережі зазначили, що це не тільки найкращий результат серед усіх новинок 2024 року, а й серед PS5-ігор з моменту виходу консолі.

Stellar Blade вийшла на PS5 26 квітня, але пізніше добереться і до ПК. Гра сподобалася не тільки геймерам, а й західним критикам. Зокрема, новинку називають "вибуховою сумішшю з NieR: Automata і Sekiro, хвалять графіку, сюжет і видовищний саундтрек. До мінусів проєкту записали часом незручне керування, слабкі другорядні персонажі, а також загальну відсутність інновацій порівняно з джерелами натхнення.

Гра ще до релізу потрапила в скандал через надто сексуалізований і відвертий костюм головної героїні, Єви, який явно не відповідає характеру сюжету, в центрі якого стоїть боротьба з жорстокими монстрами. Втім, це лише посилило інтерес гравців до цього проєкту.

Історія Stellar Blade присвячена порятунку землі від нездоланного ворога. Головна героїня – Єва, член сьомого Повітряного загону. Спочатку проєкт створювався як маленький інді-тайтл, але на нього звернула увагу Sony і запропонувала авторам співпрацю.

Раніше УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей, які вийдуть у травні. Найближчими тижнями на нас чекає продовження Hellblade, оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation нарешті завітає на ПК.

А в Steam нещодавно відбувся реліз стратегії Manor Lords, яка довгий час очолювала рейтинг найочікуваніших ігор. Її піковий онлайн уже поставив рекорд для ігор подібного жанру, а серед підтримуваних мов є українська.

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