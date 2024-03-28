Реліз Stellar Blade відбудеться вже 26 квітня, а до виходу всі охочі зможуть зіграти в безкоштовну демо-версію.

Ігрові журналісти та блогери опублікували прев'ю слешера Stellar Blade, який вийде вже наступного місяця ексклюзивно для PlayStation 5. І якщо раніше вони скептично ставилися до цієї гри, то погравши в неї, думка критиків кардинально змінилася.

Stellar Balde описали як "вибухову суміш з NieR: Automata і Sekiro: Shadows Die Twice". Від першої вона перейняла стиль і загальні теми, а від другої – бойову систему з парируванням, ухиленням і контратаками, де геймерам доведеться міняти стратегію залежно від типу ворога. За словами журналістів, гра доволі складна, але для казуальних геймерів передбачено режим низької складності.

Багато хто з журналістів зазначає, що Stellar Balde – це одна з тих ігор, що "винагороджує за терпіння". Пройти її, бездумно "спамлячи" атаки, навряд чи вийде: потрібно спостерігати за характером атак босів, де кожна фаза бою буде унікальною, і використовувати парирування.

Також у Stellar Balde знайшлося місце дослідженню світу. Вивчаючи світ гри, можна натрапити на табори – це аналоги вогнищ із серії Dark Souls, які допомагають швидше переміщатися лінійними, але широкими рівнями. Ще іноді доведеться розв'язувати головоломки та проходити платформні секції.

Але журналісти виділили й декілька недоліків у Stellar Blade. Серед них – незручне керування під час стрибків та інтерактивних взаємодій. А ще камера розташована занадто близько до героїні, що часом обмежує огляд у боях.

Реліз Stellar Blade відбудеться 26 квітня тільки на PS5. А ознайомитися з гаряче очікуваною новинкою ближче самостійно можна буде в демоверсії, яка вийде вже завтра.

Прев'ю Stellar Blade

Детальніше про Stellar Blade

Історія в грі присвячена порятунку землі від непереборного ворога. Головна героїня – Єва, член сьомого Повітряного загону.

Спочатку Stellar Blade замислювався як маленька інді-гра, але проєкт попався на очі Sony і видавець запропонував авторам співпрацю. Таким чином масштаби гри відчутно збільшилися, а сама вона стала ексклюзивом PlayStation.

Гра отримала високий віковий рейтинг за наготу і велику кількість жорстокості, а костюм головної героїні вже встиг опинитися в центрі скандалу. У цьому плані не дарма Stellar Blade порівнюють з NieR: Automata.

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