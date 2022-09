Презентація вийшла насиченою на анонси.

Вночі Sony провела State of Play — свою традиційну онлайн-трансляцію з демонстрацією новинок, які вийдуть на PlayStation. Цього разу глядачів порадували дебютним показом Tekken 8 і видовищним трейлером God of War Ragnarök.

Однак цим презентація не обмежилася. Користувачам представили ще кілька анонсів і трейлери очікуваних новинок. Про ігри з івенту ми вирішили коротко розповісти в цьому матеріалі.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge — Enhanced Edition

Це перевидання гри 2020 року для PlayStation VR2. Розробники пообіцяли реалізувати підтримку всіх особливостей гарнітури: функції відстеження погляду і контролерів, тривимірне звучання і більш приємне управління.

Demeo

Ще один порт для PS VR2. Настільна фентезійна стратегія запропонує вибрати одного з персонажів, створити колоду карт з уміннями і бонусами, об'єднатися з іншими користувачами і відправитися досліджувати світ Гілмерри.

Like a Dragon: Ishin!

Втомилися від перевидань? Тоді ловіть ще одне. Добре це хоч більш інтригуюче. Like a Dragon: Ishin! — це ремейк Ryu ga Gotoku: Ishin!, відгалуження від серії бойовиків Yakuza. У ньому користувачі побачать знайомих персонажів, але в іншому антуражі.

Гравці відправляться в Токіо 1860-х років, а головним героєм стане самурай нижчої ланки Сакамото Рьома, який володіє зовнішністю Казуми Кірью. Проект відзначиться динамічними битвами з можливість застосовувати один з чотирьох бойових стилів і сучасною графікою завдяки Unreal Engine 4.

Like a Dragon: Ishin! вийде в лютому 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Hogwarts Legacy

Показали трейлер ексклюзивного квесту в екшен-RPG за мотивами "Гаррі Поттера" для користувачів PlayStation. В рамках завдання користувачеві належить відправитися в Гогсмід і розібратися з примарами, які завелися в магазині мадам Мейсон.

Pacific Drive

Свіжий ексклюзив PlayStation 5 — симулятор виживання з елементами хорора від Ironwood Studios. У проекті користувачі вивчатимуть Олімпійську зону відчуження — територію на північному заході США. Гравці будуть їздити на автомобілі, шукати корисні предмети, стикатися з бурями, аномаліями і військовими.

Машина стане головним притулком гравця, адже за кермом простіше уникнути будь-якої небезпеки. Транспорт можна модернізувати і ремонтувати в своєму гаражі. А основна ціль в Pacific Drive — дістатися до центру зони і розгадати таємницю її виникнення.

Synduality

Антиутопічний бойовик з елементами виживання. Користувачі в костюмі меха будуть досліджувати постапокаліптичний світ Амасії. Напарником в цій подорожі стане ШІ Магус. Геймплей включає битви, збір ресурсів, пошуки місць, де можна перечекати дощ, та інше. Основна ціль зводиться до збору рідкісних кристалів. Розробники також пообіцяли реалізувати кооператив, змагальний мультиплеер і унікальні взаємодії з Магусом.

Stellar Blade (Project EVE)

Показали сюжетний трейлер екшену, який змінив назву. Історія в грі присвячена порятунку Землі від непереборного ворога. Трейлер розкриває зав'язку, демонструє персонажів, в тому числі головну героїню Ів, і включає кадри з битвами.

Stellar Blade вийде на ПК і PS5 в якості консольного ексклюзиву в 2023 році.

Rise of the Ronin

А ось і екшен, явно натхненний Ghost of Tsushima. За створення гри відповідає Team Ninja, відома за серією Nioh. У Rise of the Ronin користувачі відправляться до Японії 1863 року — часи заходу епохи Едо. Вони зможуть досліджувати відкритий світ, брати участь в боях з використанням холодної та вогнепальної зброї, виконувати завдання і дивитися на наслідки своїх рішень.

Головний герой гри— ронін, тобто воїн без заступництва будь-якого сюзерена. Від Ghost of Tsushima проект відрізняється більш пізнім історичним періодом і вкрапленнями фентезі, наприклад, в боях протагоніст виконує різні акробатичні трюки.

Вас також можуть зацікавити новини: