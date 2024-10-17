Роздача триватиме до вечора 24 жовтня.

В Epic Games Store продовжуються щотижневі роздачі ігор. Цього разу користувачі можуть додати в особисту бібліотеку проєкт про Атомну Єву з популярної франшизи "Невразливого" і симулятор Kardboard Kings.

Безкоштовна акція триватиме до 24 жовтня, 18:00 за київським часом. Через тиждень магазин даруватиме Moving Out.

Докладніше про безкоштовні ігри в Epic Games Store

Invincible Presents: Atom Eve – візуальна новела, виконана у вигляді коміксу. Граємо ми за Атомну Єву, супергероїню і подругу Невразливого. Гра вийшла восени 2023 року та заслужила дуже позитивні оцінки гравців. У Steam рейтинг схвалення становить 96%.

Другий проєкт із роздачі, Kardboard Kings, являє собою симулятор управління картковим магазином. "Купуйте, продавайте і збирайте картки. Набирайте популярність, досягайте цілей і відкривайте новий декор. Проводьте заходи і залучайте клієнтів", – йдеться в описі гри.

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