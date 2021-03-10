Всі бажаючі можуть випробувати гру до 12 березня.

Базова версія глобальної стратегії Hearts of Iron IV стала тимчасово безкоштовною в магазині цифрової дистрибуції Steam. Всі бажаючі можуть випробувати гру до 12 березня.

На час дії акції доповнення до стратегії отримали знижки від 61% до 75%.

Трейлер Hearts of Iron IV

Детальніше про Hearts of Iron IV

Hearts of Iron IV – це четверта частина шведської глобальної стратегії від студії Paradox. Дія гри традиційно відбувається у період Другої світової війни.

У грі є два сценарії: один починається у 1936-му, а другий – у 1939 році.

Гравець може взяти під контроль будь-яку держава, що існувала в описаний вище період. У кожної країни є унікальні особливості, які дають певні бонуси.

Головна мета – привести свою державу до перемоги.

Hearts of Iron IV вийшла на ПК у 2016 році, отримавши 83 бали на Metacritic та 91% дуже позитивних відгуків у Steam. На сьогодні для гри випустили 6 доповнень.

Нагадаємо, ще одну військову стратегію, Wargame: Red Dragon, можна забрати безкоштовно в Epic Games Store. Роздача триватиме до 11 березня.

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Автор: Сергій Коршунов