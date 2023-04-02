Однак потім студія відмовилася від своїх слів.

У недавньому фінансовому звіті CD Projekt RED згадала, що основна частина колективу працює над доповненням Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. А друга за величиною команда в складі студії займається Project Polaris — наступною частиною "Відьмака". Раніше студія завжди називала проєкт початком нової саги або просто продовженням. Однак нещодавно CDPR згадала, що це буде четверта номерна гра в серії.

Після публікації звіту генеральний директор CD Projekt RED Адам Кічиньський поспілкувався з інвесторами. За його словами, Project Polaris поки знаходиться на стадії підготовки до виробництва. Це буде перша гра студії на Unreal Engine 5. Частина розробників зараз вивчають нові інструменти, а інші зв'язувалися з Epic Games для консультацій щодо рушія. Як заявив Кічиньський, у зв'язку з відмовою від REDengine і необхідністю освоїти UE5 прогрес у виробництві може бути трохи повільним.

"Але для наступного проєкту ми припускаємо, що він [Unreal Engine 5] повинен згладити виробництво. Це була одна з причин стратегії, згідно з якою ми хочемо випустити три великі гри [серії] "Відьмак" протягом шести років, починаючи з релізу Polaris, тобто Witcher 4", — сказав Кічиньський.

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ЗМІ підхопили висловлювання генерального директора про назву нової частини серії. Після цього офіційний представник CD Projekt RED розіслав електронного листа, в якому назвав слова керівника "обмовкою". За його словами, Project Polaris стане початком наступної відьмачої саги.

Нова The Witcher: основні подробиці

Гра проходить під кодовою назвою Project Polaris і знаходиться в пріоритеті у CD Projekt RED. Проект перейшов на стадію підготовки до розробки. Над ним працює команда у складі 150 осіб.

Project Polaris стане першою грою з нової трилогії The Witcher і закладе фундамент. Дві інші частини повинні вийти протягом шести років після дебютної.

Проект створюється на рушії Unreal Engine 5, який CD Projekt RED допомагає покращувати в партнерстві з Epic Games. Головним героєм стане неназваний відьмак зі Школи Рисі.

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