Випуск гри як і раніше заплановано на 2023 рік.

Українська студія GSC Game World двічі переносила S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Перший раз це сталося в середині січня, а другий — після повномасштабного вторгнення Росії. Зараз реліз гри заплановано на 2023 рік, а нещодавні "інсайди" від білоруських блогерів не відповідають дійсності. Студія спростувала інформацію про перенесення і проблеми з виробництвом.

Автори YouTube-каналу iXBT Games нібито з посиланням на власні джерела повідомили, що GSC Game World має проблеми. Після початку повномасштабної війни з команди пішло багато розробників, нові фахівці не затримуються через відсутність чіткої документації, а більш-менш готовий тільки вступ. Через це S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде в 2024-2025 році і, можливо, в ранньому доступі.

Довірений інсайдер Том Хендерсон запросив у GSC коментар щодо свіжих чуток. Представники студії йому відповіли: "Зазвичай ми не коментуємо подібні чутки, але через абсурдний характер цієї інформації ми зробимо виняток. Це брехня, і гра не була відкладена в черговий раз. Наша дата виходу — 2023 рік, як ми і оголосили на виставці E3 цього літа".

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Нагадаємо, у вересні вже з'являлися чутки про нове перенесення проекту на тлі повернення коштів за попередні замовлення на Xbox. Тоді GSC виступила з офіційною заявою і розвіяла всі домисли.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру нещодавно перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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