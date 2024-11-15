Фільм нудився у виробничому пеклі 20 років.

Стало відомо, що фільм за мотивами Splinter Cell офіційно скасовано. Вперше екранізацію анонсували ще у 2004 році.

Продюсер фільму Безіл Іванік в інтерв'ю The Direct поділився, що фільм міг би бути приголомшливим, але у творців не вийшло довести до розуму ні сценарій, ні бюджет: "У нас було мільйон різних версій, і це мало бути щось жорстке і круте. Це один із тих проєктів, які спливли, і це дійсно сумно".

Спочатку планувалося, що головну роль Сема Фішера виконає Том Гарді, але проєкт зіткнувся з численними труднощами у виробництві та був відкладений на невизначений термін.

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Незважаючи на проблеми з адаптацією, Splinter Cell все ж вийде на екрани у вигляді анімаційного серіалу від Netflix під назвою Splinter Cell: Death Watch. Роль Сема Фішера озвучить Лів Шрайбер, а творцем виступив Дерек Колстад, відомий за роботою над "Джоном Віком" і "Ніхто".

Екранізація League of Legends "Аркейн" може похвалитися великими успіхами. Arcane став найдорожчим мультсеріалом в історії, а Netflix представила трейлер другого акту продовження серіалу, який вийде вже 16 листопада.

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