Новий кооперативний екшен від геймдизайнера Юсефа Фареса Split Fiction став найвище оціненою грою 2025 року на Metacritic, обійшовши Monster Hunter Wilds і Kingdom Come: Deliverance 2.

На момент публікації середній бал гри становить 91. Для порівняння, Monster Hunter Wilds посідає друге місце з 90 балами, а Kingdom Come: Deliverance 2 - третє з 88.

Для Hazelight це ще один великий успіх: їхня попередня гра, It Takes Two, здобула 88 балів на Metacritic, виборола звання "Ігри року" на The Game Awards 2021 і взяла Golden Joystick як найкраща багатокористувацька гра.

Split Fiction розповідає історію двох письменниць, Зої та Мії, які опиняються у власних творах і змушені співпрацювати, щоб вибратися.

Критики одноголосно хвалять гру за оригінальність і яскравий кооперативний геймплей і зазначають, що ігри Юсефа Фареса і його студії Hazelight залишаються найкреативнішими пригодами для кількох гравців.

Реліз Split Fiction заплановано на 6 березня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

