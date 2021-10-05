Це може бути командний шутер або королівська битва.

Окремі ЗМІ та творці контенту вже отримали доступ до Far Cry 6 і показують дозволені Ubisoft частини гри на прямих трансляціях. Автор YouTube-каналу JorRaptor теж зміг заздалегідь спробувати проект. Коли блогер проходив вступ, то виявив одну маленьку деталь. Вона привела його до відео, яке натякає на майбутню появу багатокористувацької гри в серії Far Cry.

Як показано в ролику нижче, JorRaptor знайшов ящик з QR-кодом. Блогер просканував його за допомогою смартфона і отримав доступ до 6-секундного відео. Воно схематично демонструє бій за участю трьох гравців, які відзначені стрілками. Показана місцевість нагадує локацію з Far Cry 4. Біля відміток гравців є маркери різноманітних диких тварин. Один з кадрів дає зрозуміти, що звірі зможуть атакувати і вбивати користувачів.

Розбір вмісту ролика

Є дві версії на рахунок показаного на відео. Перша — Ubisoft готує новий режим для Far Cry 6. У проекті реалізований кооператив на двох, але командні випробування для трьох осіб відсутні.

Друга версія — французьке видавництво готується випустити багатокористувацьку Far Cry. Це більш правдоподібний варіант. Те, що відбувається в ролику відсилає до командних змагальних шутерів з сумішшю PvP і PvE. А ще існує ймовірність, що Ubisoft вирішила запустити другу королівську битву після провалу Hyper Scape.

Нагадаємо: Far Cry 6 вийде 7 жовтня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук