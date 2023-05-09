При цьому вони дали примарну надію на демонстрацію гри в 2023 році.

Розробка Grand Theft Auto 6 вже давно стала незаперечним фактом. На початку лютого створення гри підтвердила Rockstar Games, а у вересні стався масштабний злив матеріалів з попередньої версії проєкту. Тому виробництво йде, хоча офіційними подробицями студія не ділиться. Більше того, розробники ще й жартують над фанатами, які з нетерпінням очікують анонсу.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом FrequentUser2 звернув увагу на опис оновлення головного призу на колесі удачі в GTA Online. Воно починалося зі слів: "Щороку ми з надією обіцяємо, що в цьому році все нарешті складеться. Ну, 2023 рік може стати таким роком".

На думку більшості коментаторів, Rockstar тролить фанатів, які чекають повноцінного анонсу Grand Theft Auto 6. При цьому багато шанувальників побачили в словах розробників натяк на дебютну демонстрацію гри. Восени п'ятій частині серії виповниться десять років, тому користувачі розраховують на сюрприз, наприклад, тизер GTA 6.

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Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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