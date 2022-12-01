У шоу буде оригінальна історія за канонами знаменитого ігрового всесвіту.

Виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард в інтерв'ю з Лексом Фрідманом в його подкасті розповів не тільки про The Elder Scrolls VI. Він також поділився цікавою інформацією про майбутню екранізацію Fallout. А інші деталі вдалося дізнатися зі згадки персонажів на сайті IMDb.

"Це [серіал] не переказ історії з гри. По суті, є область на карті — і завдання розповісти історію, яка вписується в побудований нами світ. Вона не порушує правил і згадує про щось з ігор, але це не переказ. Вона існує в тому ж світі, але унікальна для нього", — заявив Говард.

За словами продюсера, після успіху Fallout 3 було багато пропозицій створити екранізацію гри. Однак керівник вважав, що адаптацію не вдасться вмістити в двогодинний фільм. Та й просто переказ подій екшен-RPG Говарда не цікавив.

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А коли міні-серіали почали набувати популярності, і студії стали знімати шоу з великими бюджетами, керівник Bethesda повернувся до спілкування з голлівудськими продюсерами. Одним з них став Джонатан Нолан, який і відповідає за майбутню екранізацію.

Що стосується подробиць з IMDb, то на сторінці адаптації Fallout на сайті опублікували список акторів і ролей. Завдяки цьому вдалося дізнатися про присутність в серіалі синоптика Наварро. Персонаж відсилає до військової бази Анклаву з Fallout 2.

У картині також з'явиться банда "Чорти" з New Vegas, а актор Аарон Мотен виконав якогось Максимуса. Це ім'я може свідчити про присутність Легіону Цезаря в майбутній екранізації.

Fallout — що відомо про серіал

За виробництво шоу відповідає студія Kilter Films, яка знімала "Світ Дикого Заходу". Стрічка створюється в партнерстві з Amazon Studios і вийде в сервісі Amazon Prime.

Згідно із заявами ЗМІ, шоураннерами картини стали Грехем Вагнер — сценарист і продюсер "Кремнієвої долини" та "Офісу", і Женева Робертсон-Дуорет — автор сценаріїв "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 року і "Капітан Марвел".

Пілотний епізод поставить Джонатан Нолан, брат Крістофера Нолана і сценарист багатьох його фільмів.

Шоу збереже іронічний гумор і "різкий тон", якими славиться ігрова серія Fallout.

Картину почали знімати в Нью-Йорку влітку 2022 року. Подробиці сюжету і дата виходу поки відсутні.

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