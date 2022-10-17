Багатокористувацький режим дозволяє 16 гравцям перебувати в одному світі.

Criterion Games і Electronic Arts продовжують знайомити аудиторію з Need for Speed Unbound. Розробники опублікували статтю, в якій поділилися новими деталями майбутньої гоночної гри.

Матеріал з'явився на офіційному сайті ЕА. У статті окреслили сюжетну зав'язку в проекті. Невідомі злочинці пограбували сімейний автомагазин головного героя. Тепер він повинен стати гонщиком і перемогти в головному заїзді, щоб повернути цінний для рідних автомобіль. Допомагати протагоністу в цій справі буде близький друг.

Відкритий світ в Need for Speed Unbound включає безліч активностей. Сюди відносяться щотижневі відбіркові турніри, захоплення і зустрічі. Користувачам належить заробляти кошти, щоб отримувати доступ до змагань і покращувати свої автомобілі.

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В одному світі Need for Speed Unbound може перебувати 16 осіб. Це в два рази більше, ніж було в попередній частині — NFS Heat. Користувачі також вільні об'єднуватися в групи до чотирьох осіб для змагань між собою або командних заїздів.

Розробники також розповіли про дизайн відкритого світу. Його називають "звивистим і багаторівневим ігровим майданчиком для швидких автомобілів".

"Від захоплюючих гірських видів навколо гірськолижного курорту Себа до горбистих рівнин Гріффіт-Парклендс, вниз до мальовничого озера Вірджил і вгору до порту Дункан-Бей, Лейкшор немов створений вуличними гонщиками для вуличних гонщиків", — розповіли в Criterion.

Частина свіжих подробиць стосується поліції. Перемоги в гонках підвищують показник "розпалу". Від нього залежить, наскільки сильно поліцейські будуть зацікавлені в затриманні героя. Гравці вільні вирішувати: варто битися з копами чи втекти і відсидітися в підпіллі Лейкшора.

Need for Speed Unbound: основні подробиці

У проекті реалізують 143 автомобілі різних популярних марок. Сюди відносяться Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Jaguar, Porsche і багато інших

Сюжетна кампанія розповідає про двох друзів, які повинні пройти серію випробувань і повернути сімейний автомобіль.

У кожного персонажа в рамках оповіді є свій характер, історія, смаки і автомобілі. Героїв можна зустріти, катаючись в безшовному відкритому світі. Вигадане місто Лейкшор в грі натхненне Чикаго.

Для участі в сюжетних гонках знадобиться платити внесок, який повертається в разі перемоги. Під час змагання також можна робити ставки на обіграш конкретного супротивника.

Багато уваги в Need for Speed Unbound приділяється гонитвам з поліцією. Користувачам дозволять налаштовувати кількість правоохоронців. А уникнути зустрічей з копами допоможе сканер і механіка виявлення.

Criterion Games пообіцяла поліпшити фізичну модель, щоб відчувалася різниця між машинами.

Мультиплеєр в проекті буде безшовним з підтримкою кроссплея. Користувачі зможуть вільно кататися по світу і зустрічати інших реальних гонщиків.

Need for Speed Unbound вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

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