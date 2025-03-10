Видавець стверджує, що сайт PlayerAuctions заробляє мільйони з незаконної діяльності та шкодить звичайним гравцям.

Take-Two подала до суду на PlayerAuctions, платформу, де користувачі можуть купувати і продавати акаунти та внутрішньоігрові предмети GTA Online.

Як повідомляє Polygon, видавець стверджує, що сайт надає майданчик для поширення "тисяч нелегальних пропозицій" з продажу прокачаних акаунтів, модифікованих персонажів і внутрішньоігрової валюти, здобутих за допомогою читів, хаків і технічних вразливостей.

На PlayerAuctions дійсно можна знайти акаунти GTA Online на всіх платформах із сотнями мільйонів внутрішньоігрових доларів, елітними машинами, бізнесами і максимальними характеристиками персонажа. Ціни варіюються від 5 до 850 доларів.

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За даними Take-Two, PlayerAuctions заробляє мільйони, беручи комісію з кожної угоди. Крім того, компанія вважає, що продаж таких акаунтів підриває баланс гри і завдає шкоди сумлінним гравцям.

У GTA Online внутрішньоігрова валюта заробляється або купівлею карт "Акула" за реальні гроші, або довгими ігровими сесіями, виконуючи місії. Купівля прокачаних акаунтів не тільки ставить у невигідне становище звичайних гравців, а й позбавляє Take-Two прибутку від продажу офіційної валюти.

У позові також йдеться про порушення авторських прав через використання хаків, модів і експлойтів. Крім того, передача акаунта третім особам порушує користувацьку угоду Rockstar, тож навіть якщо гравець просто найняв когось для фарма, його профіль може потрапити під бан.

За останній час це не перший випадок боротьби видавців з піратами і чітерами. Нещодавно Nintendo виграла суд проти французького файлообмінника DStorage, через який поширювали піратські ігри японської корпорації.

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