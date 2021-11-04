Мова про Marvel's Midnight Suns і секретний проект Volt від Hangar 13.

Після публікації фінансового звіту Take-Two Interactive стало відомо, що дату релізу тактичної-RPG Marvel's Midnight Suns перенесли. Проект не вийде в березні 2022 року, як планувалося раніше. Одночасно з цим репортер Bloomberg і довірений інсайдер Джейсон Шрайер розповів про скасування секретного супергеройського проекту Volt від студії Hangar 13, відомої завдяки ремейку Mafia.

Команда Firaxis Games, яка розробляє Marvel's Midnight Suns, повідомила про перенесення гри в особистому мікроблозі. Розробники заявили, що їх надихнула реакція спільноти на геймплейні демонстрації тактичної-RPG. Однак студії потрібно більше часу для створення кращого проекту, на який вона здатна. Тепер Marvel's Midnight Suns планують випустити в другій половині 2022 року. Швидше за все, реліз відбудеться в кінці літа або на початку осені.

Щодо Volt Джейсон Шрайер заявив: "Take-Two/2K скасувала нову гру від Hangar 13 під кодовою назвою Volt, яка в різних формах перебувала в розробці з 2017 року, повідомили Bloomberg джерела. Згідно зі свіжими даними, проект обійшовся в $53 мільйони. Поки неясно, чи будуть звільнення".

Коротко про Marvel's Midnight Suns

Сюжет гри розповідає про воскресіння Ліліт, матері демонів, силами "Гідри". Антагоніст прагне звільнити з ув'язнення свого владику Хтона, а супергерої з команд Месників і Опівнічних Сонць спробують їй перешкодити. Вони воскресять Мисливця — першого персонажа Marvel, зовнішність якого можна налаштовувати. Згідно з історією, це покинута дитина Ліліт, яка здатна її перемогти.

Проект ділиться на дві частини. Перша — битви, засновані на картковій системі. А друга — розмови з супергероями і розваги в хабі. У цьому випадку користувачі будуть керувати Мисливцем.

Автор: Назар Степорук