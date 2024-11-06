Бен Гінчліфф розповів про головну таємницю GTA 5 на горі Чіліад.

Ще на релізі GTA 5 у 2013 році гравці знайшли загадкові наскельні малюнки на горі Чіліад, найвищій точці в ігровому світі. Це одразу ж пов'язали з прибульцями, чий корабель можна побачити з тієї ж гори за певних обставин. Пасхалка настільки захопила уми ком'юніті, що сабреддіт, присвячений розслідуванню таємниці гори Чіліад, набрав 44 тисячі передплатників, а на сайті Fandom.com є окрема Вікі, де збирають усі теорії про розгадку послання.

Колишній розробник Rockstar Бен Хінчліфф дав інтерв'ю YouTube-каналу GTAVIoclock, у якому розповів, що у розробників завжди є спокуса додати до гри якусь складну, комплексну пасхалку, до суті якої зможуть докопатися найзатятіші гравці, але таємниця гори Чіліад - не цей випадок:

Іноді ви просто вводите їх [пасхалки] в гру, щоб познущатися над людьми. Насправді вони нічого не роблять. Ви просто знущаєтеся з людей, щоб трохи звести їх з розуму.

Також Гінчліфф додав, що коли він читав деякі фанатські теорії, то йому хотілося втрутитися в обговорення і розкрити всю коспірологію.

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Однак деякі пасхалки все ж роблять осмисленими. У нещодавній Silent Hill 2 Remake розробники сховали послання в загадкових фото, які гравець збирає протягом проходження. Один із користувачів Reddit зміг розшифрувати повідомлення, як виявилося, воно підтверджує давню фанатську теорію про сюжет гри.

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