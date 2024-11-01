У грі з'явиться трасування променів.

Rockstar Games планує додати до ПК-версії Grand Theft Auto Online графічні покращення з версії гри для консолей Playstation 5 та Xbox Series. Крім того, вони будуть доступні і в сюжетному режимі гри.

Про ці плани компанія заявила на офіційному сайті. Найочікуванішою зміною стали віддзеркалення з трасуванням променів, які на консолях додали разом із безкоштовним оновленням ще в грудні 2022 року.

Крім трасування очікуються й інші графічні поліпшення. Які конкректно компанія розповість уже наступного року.

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Нагадаємо, що нещодавно GTA: San Andreas виповнилося 20 років. У зв'язку з цим активний моддер спільноти San Andreas представив велике оновлення для величезного мода SilentPatch, яке виправляє більшість технічних помилок 3D трилогії Grand Theft Auto.

Також днями Rockstar випустила ПК порт своєї гри Red Dead Redemption, через 14 років після релізу гри на консолях. Гравці тепло прийняли проєкт, але залишилися вкрай незадоволені політикою ціноутворення Take-Two Interactive. Та на стільки, що гру зламали вже через кілька годин після релізу.

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