Реліз повної версії відбудеться 26 січня, а поки гравці можуть особисто "помацати" її і визначитися з купівлею.

На комп'ютерах і консолях вийшла демоверсія нової частини легендарної серії файтингов Tekken. Її можуть безкоштовно завантажити всі охочі і особисто оцінити перед виходом повної версії 26 січня 2024 року.

У пробній демо-версії доступно чотири бійці (Джин, Кадзуя, Пол і Ніна) і три арени. Гравці можуть ознайомитися з декількома режимами, включаючи сюжетний, проте онлайн в демо відсутній, тому позмагатися з іншими гравцями не вийде.

Також гравці можуть оцінити революційну систему штучного інтелекту "Привид". Гра створить "розумний" аналог вашого персонажа та проаналізує, як ви граєте з ним, щоб відтворити профіль, який буде повторювати ваш набір рухів та стиль гри. А фінальна версія гри дасть можливість грати проти примар інших гравців, в тому числі професіоналів.

Який ПК потрібен для Tekken 8

ОС : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit Процесор : Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7-7700K або AMD Ryzen 5 2600 Оперативна пам'ять : 16 ГБ

: 16 ГБ Відеокарта : GeForce RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT

: GeForce RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT Місце на диску: 100 ГБ

До цього розробники зі студії Bandai Namco випустила сюжетний трейлер і показали ролик з Шахіном, що дебютував у сьомій частині файтинг серії.

Демоверсія Tekken 8 вийшла приблизно за місяць до повноцінного релізу – файтинг надійде в продаж вже 26 січня на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. У Steam вартість гри становить 2099 грн.

Tekken 8: що потрібно знати про нову частину

Восьма частина продовжить події гри 2015 року. Головною темою сюжету, його візуальної складової і загального настрою стане протистояння Кадзуї Місіми і Дзіна Кадзами, батька і сина.

У грі з'явиться низка нових механік, серед яких "система Heat", що дозволяє гравцям отримати доступ до посилених атак, а також шкала "Recovery" – з нею можна відновити обмежену кількість очок здоров'я. В Tekken 8 представлено 32 грабельних персонажів.

Також в новій частині файтинга з'являться динамічні задники – арени по ходу бою будуть поступово руйнуватися.

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