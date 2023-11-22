Реліз нової частини легендарної серії файтингів відбудеться 26 січня 2024 року.

Розробники з Bandai Namco майже за два місяці до виходу поділилися системними вимогами нової частини легендарної серії файтингів Tekken. Восьма частина вийде тільки на ПК і поточному поколінні консолей.

Системні вимоги вийшли доволі демократичними за сучасними мірками, особливо враховуючи, що гра працює на рушії Unreal Engine 5. Для запуску гри з мінімальними налаштуваннями графіки досить мати ПК із GTX 1050 Ti (або Radeon R9 380X) і Core i5-6600k або (Ryzen 5 1600).

А в рекомендованих вказано RTX 2070 і Core i7-7700K – теж далеко не передове залізо, особливо процесор, який вийшов більше ніж шість років тому.

Системні вимоги Tekken 8

Мінімальні

ОСА : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit Процесор : Intel Core i5-6600K або AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K або AMD Ryzen 5 1600 Оперативна пам'ять : 8 ГБ

: 8 ГБ Відеокарта : GeForce GTX 1050 Ti або Radeon R9 380X

: GeForce GTX 1050 Ti або Radeon R9 380X Місце на диску: 100 ГБ

Рекомендовані

ОСА : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit Процесор : Intel Core i7 - 7700K або AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i7 - 7700K або AMD Ryzen 5 2600 Оперативна пам'ять : 16 ГБ

: 16 ГБ Відеокарта : GeForce RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT

: GeForce RTX 2070 або Radeon RX 5700 XT Місце на диску: 100 ГБ

Щоб відзначити цю подію, розробники також опублікували геймплейний трейлер Лео.

А так виглядає фінальний ростер Tekken 8. Інші персонажі, зокрема Едді, будуть додані через платні DLC.

Tekken 8: що потрібно знати про нову частину

Восьма частина продовжить події гри 2015 року. Головною темою сюжету, його візуальної складової і загального настрою стане протистояння Кадзуї Місіми і Дзіна Кадзами, батька і сина.

У грі з'явиться низка нових механік, серед яких "система Heat", що дозволяє гравцям отримати доступ до посилених атак, а також шкала "Recovery" – з нею можна відновити обмежену кількість очок здоров'я.

Всього в Tekken 8 представлено 32 грабельних персонажів. Також в новій частині файтинга з'являться динамічні задники – арени по ходу бою будуть поступово руйнуватися.

Tekken 8 вийде 26 січня 2024 року на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

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