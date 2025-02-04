Пристрій із відеокартою AMD RDNA 4 працюватиме на SteamOS і зможе запускати Steam-ігри з дивана.

Наприкінці грудня спливла інформація, що Valve збирається відродити лінійку Steam Machines, проте цього разу це може бути повноцінна консоль на базі SteamOS. Така консоль, якщо вона дійсно вийде, буде повноцінною альтернативою Xbox і PS5, але з доступом до бібліотеки ігор Steam.

Згідно з новими чутками, Valve щільно співпрацює з AMD, і новинка буде заснована на графіці RDNA 4. Така архітектура лежить в основі відеокарт середнього класу, Radeon RX 9070, які були анонсовані на CES 2025.

Повідомляється, що Valve вкладає багато зусиль у драйвери для графіки на базі RDNA 4, яку зараз реалізовано тільки в настільних відеокартах, проте в майбутньому мають з'явитися і мобільні рішення для ноутбуків і міні-ПК.

Відео дня

У Wccftech також не виключають, що жодного конкурента Xbox і PlayStation немає, а відеокарта на базі RDNA 4 може бути просто підключена до майбутньої Steam Deck 2 за допомогою док-станції.

Минуло майже десять років відтоді, як Valve зазнала невдачі зі Steam Machine – ігровими консолями на базі Linux. Ідея полягала в тому, щоб поставити цю консоль у вітальню і грати в улюблені ігри не за клавіатурою, а з джойстиком. Тоді екосистема була не готова, а споживачам не потрібна була консоль, де нема в що пограти.

Останні півроку геймерів закидають чутками про розробку Half-Life 3, а нещодавно з'явилася навіть подоба офіційного тизера від актора озвучення G-Man. Натяки на триквел помітили навіть у Steam.

За деякими даними, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен, а анонс може відбутися вже цього року. Серед ключових особливостей гри може стати генерація рівнів та інноваційний рівень взаємодії з навколишнім середовищем.

Вас також можуть зацікавити новини: