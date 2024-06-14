Шанси, що шанувальники зможуть пограти в нову частину TES у найближчі п'ять років, дуже мізерні.

Шість років тому, 11 червня 2018 року, під час заходу E3 студія Bethesda урочисто оголосила про розробку The Elder Scrolls VI, продовження легендарної Skyrim. Ігрова спільнота тоді була в захваті та навряд чи могла уявити, наскільки затягнеться процес розробки.

За 6 років гравці отримали 30-секундний тизер (фанати серії вважають, що в ньому показали Хаммерфелл) і обіцянки про те, що TES 6 перевершить Skyrim. Жодного геймплейного кадру, та й загалом офіційних новин поки не було.

Багатьох фанатів дуже розчарувала відсутність новин щодо The Elder Scrolls VI під час минулого заходу Xbox. Bethesda знову зосередилася на найрізноманітніших проєктах і навіть показала новинки, наприклад, новий Doom, але не змогла продемонструвати фанатам "Сувоїв" хоча б ще один тизер нової частини.

Інші користувачі налаштовані менш оптимістично і кажуть, що вже давно зневірилися в Bethesda. Останні ігри колись іменитого розробника не виправдовують очікувань ні фанатів студії, ні звичайних геймерів. Сюди входить і Starfield, найамбітніша гра в історії Bethesda, заради якої компанія власне і відклала роботу над The Elder Scrolls 6.

У березні 2024 року Bethesda підтвердила наступний етап роботи над TES 6. У заяві йшлося про те, що "повернення до Тамріеля та гра в ранні білди наповнює нас радістю, збудженням і обіцянкою пригод". Головне, що можна зрозуміти з цієї інформації, полягає в тому, що ранні збірки The Elder Scrolls 6 вже тестуються співробітниками Bethesda.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в інтерв'ю 2023 року згадував, що її створення триватиме ще "п'ять із гаком років", тобто за найоптимістичніших розкладів TES 6 вийде не раніше 2028 року. Розробники хочуть, щоб у TES 6 грали десятиліттями, і надихаються прикладом Skyrim, у яку активно грають і 13 років потому. Такий підхід одразу змінює ставлення до розробки.

Не виключено, що до релізу TES 6 вийде якийсь інший проєкт за всесвітом The Elder Scrolls. Таким може стати ремейк/ремастер четвертої частини, себто Oblivion, про який часом проскакують чутки. До речі, раніше цього року вийшов The Elder Scroll: Castles – аналог Fallout Shelter для смартфонів.

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