Шість років тому, 11 червня 2018 року, під час заходу E3 студія Bethesda урочисто оголосила про розробку The Elder Scrolls VI, продовження легендарної Skyrim. Ігрова спільнота тоді була в захваті та навряд чи могла уявити, наскільки затягнеться процес розробки.
За 6 років гравці отримали 30-секундний тизер (фанати серії вважають, що в ньому показали Хаммерфелл) і обіцянки про те, що TES 6 перевершить Skyrim. Жодного геймплейного кадру, та й загалом офіційних новин поки не було.
Багатьох фанатів дуже розчарувала відсутність новин щодо The Elder Scrolls VI під час минулого заходу Xbox. Bethesda знову зосередилася на найрізноманітніших проєктах і навіть показала новинки, наприклад, новий Doom, але не змогла продемонструвати фанатам "Сувоїв" хоча б ще один тизер нової частини.
Інші користувачі налаштовані менш оптимістично і кажуть, що вже давно зневірилися в Bethesda. Останні ігри колись іменитого розробника не виправдовують очікувань ні фанатів студії, ні звичайних геймерів. Сюди входить і Starfield, найамбітніша гра в історії Bethesda, заради якої компанія власне і відклала роботу над The Elder Scrolls 6.
У березні 2024 року Bethesda підтвердила наступний етап роботи над TES 6. У заяві йшлося про те, що "повернення до Тамріеля та гра в ранні білди наповнює нас радістю, збудженням і обіцянкою пригод". Головне, що можна зрозуміти з цієї інформації, полягає в тому, що ранні збірки The Elder Scrolls 6 вже тестуються співробітниками Bethesda.
Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в інтерв'ю 2023 року згадував, що її створення триватиме ще "п'ять із гаком років", тобто за найоптимістичніших розкладів TES 6 вийде не раніше 2028 року. Розробники хочуть, щоб у TES 6 грали десятиліттями, і надихаються прикладом Skyrim, у яку активно грають і 13 років потому. Такий підхід одразу змінює ставлення до розробки.
Не виключено, що до релізу TES 6 вийде якийсь інший проєкт за всесвітом The Elder Scrolls. Таким може стати ремейк/ремастер четвертої частини, себто Oblivion, про який часом проскакують чутки. До речі, раніше цього року вийшов The Elder Scroll: Castles – аналог Fallout Shelter для смартфонів.