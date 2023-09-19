В дорожній карті Microsoft 2018 року вказано графік виходу та деякі подробиці майбутніх ігор на платформах Xbox та Windows.

З'явилася свіжа інформація, яка стосується орієнтовної дати релізу та платформ, на яких вийде The Elder Scrolls VI. Раніше судова система США надала доступ до листування топменеджерів Microsoft в ході суду між Microsoft та FTC (Федеральна торгова комісія).

В дорожній карті Microsoft 2018 року вказано графік виходу та деякі подробиці майбутніх ігор на платформах Xbox та Windows, передає The Verge. Там містилася точна інформація щодо двох інших ігор Bethesda Softworks. Redfall та Starfield згідно з планами мали вийти у першій половині 2023-го і майже так і сталося: Starfield стартував 1 вересня, а Redfall ще навесні.

Точну дату анонсу в The Elder Scrolls VI у 2018-му ще не знали, проте це має відбутися не раніше 2026 року на Xbox та ПК.

Відео дня

Вихід The Elder Scrolls VI - що відомо

Цього літа анонсу The Elder Scrolls VI виповнилося п'ять років. Все вказує на те, що ми ще довго будемо чекати виходу гри, але днями з'явилася хороша новина – вона перейшла від стадії препродакшена до стадії розробки.

Про це розповів старший віце-президент Bethesda з маркетингу та PR Піт Хайнс, підкресливши, що TES 6 знаходиться на ранній стадії розробки. Нині компанія зосереджена на Starfield, яка виходить вже наступного тижня, тому про шосту частину Стародавніх Сувоїв не буде новин ще довгий час.

The Elder Scrolls VI – що відомо на цей момент

Дія гри розгорнеться в Хамерфеллі, північно-західній провінції Тамріеля і місцем проживання редгардів.

У шостій частині буде просунута політична система, яка дозволить взяти участь у змовах, зраджувати союзників, вступати в різні фракції. Все це безпосередньо впливатиме на світ і події, що розгортаються в ньому.

Гейм-директор Bethesda Тодд Говард в одному з інтерв'ю згадував, що The Elder Scrolls VI буде "ультимативним симулятором фентезійного світу".

Вас також можуть зацікавити новини: