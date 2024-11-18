Організатори підготували трейлер до ювілею.

Щорічній премії нагородження найкращих відеоігор року The Game Awards виповнюється 10 років. На честь цього організатори підготували особливий трейлер до івенту.

У трейлері творець серій ігор Max Payne і Alan Wake Сем Лейк нагадав, як створюється мистецтво:

"Коли у сотень людей є одне й те саме бачення і вони можуть щось побудувати з нього, то вони можуть творити чудеса. Ми можемо створювати мистецтво і навіть щось більше."

Також організатори згадали всі найбільш знакові моменти церемоній останніх років: 10-хвилинну промову Крістофера Джаджа після отримання нагороди за роль Кратоса, перемогу Baldur's Gate 3 і виступи Юсуфа Фареса.

Номінантів на The Game Awards 2024 оголосять уже сьогодні, 18 листопада. Сама церемонія нагородження відбудеться в ніч на 13 грудня. Івент проведе беззмінний ведучий TGA Джефф Кілі. Він обіцяє, що цього року церемонія буде особливою.

Раніше організатори The Game Awards заявили, що DLC, ремастери та ремейки можуть претендувати на всі номінації, зокрема й на "гру року". Журі насамперед оцінюють творчу і технічну реалізацію проєкту.

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