Премія націлена на виявлення найкращого проєкту за критеріями якості креативної та технічної роботи.

Організатори щорічної відеоігрової премії The Game Awards заявили, що на звання "Ігри року" можуть претендувати навіть DLC, ремастери та ремейки.

Запитання, яке часто ставлять на The Game Awards: "Чи можуть DLC, розширення, ремейки та ремастери брати участь у всіх номінаціях?". Організатори дали відповідь:

"The Game Awards прагне відзначати найкращі креативні та технічні роботи кожного року, незалежно від формату їхнього випуску. Доповнення, нові сезони ігор, DLC, ремейки та ремастери можуть бути номіновані в усіх категоріях, якщо журі вважає, що нова креативна та технічна робота гідна номінації. При цьому враховуються такі фактори, як новизна контенту і його ціна/цінність."

На The Game Awards 2023 на звання "Ігри року" вже було номіновано Resident Evil 4 Remake, а DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 ледве не отримало нагороду за найкращий сюжет.

Відео дня

Номінантів на The Game Awards 2024 оголосять уже післязавтра, 18 листопада. Сама церемонія нагородження відбудеться 13 грудня в Лос-Анджелесі, як завжди в прямому ефірі та з Джеффом Кілі як ведучим.

Раніше ми повідомляли, що Філ Спенсер, голова Xbox, вважає Stalker 2 впевненим претендентом на звання "Гра року".

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