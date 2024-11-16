Організатори щорічної відеоігрової премії The Game Awards заявили, що на звання "Ігри року" можуть претендувати навіть DLC, ремастери та ремейки.
Запитання, яке часто ставлять на The Game Awards: "Чи можуть DLC, розширення, ремейки та ремастери брати участь у всіх номінаціях?". Організатори дали відповідь:
"The Game Awards прагне відзначати найкращі креативні та технічні роботи кожного року, незалежно від формату їхнього випуску. Доповнення, нові сезони ігор, DLC, ремейки та ремастери можуть бути номіновані в усіх категоріях, якщо журі вважає, що нова креативна та технічна робота гідна номінації. При цьому враховуються такі фактори, як новизна контенту і його ціна/цінність."
На The Game Awards 2023 на звання "Ігри року" вже було номіновано Resident Evil 4 Remake, а DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 ледве не отримало нагороду за найкращий сюжет.
Номінантів на The Game Awards 2024 оголосять уже післязавтра, 18 листопада. Сама церемонія нагородження відбудеться 13 грудня в Лос-Анджелесі, як завжди в прямому ефірі та з Джеффом Кілі як ведучим.
Раніше ми повідомляли, що Філ Спенсер, голова Xbox, вважає Stalker 2 впевненим претендентом на звання "Гра року".